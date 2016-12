Linn soovib bussijaamas alkoholimüüki piirata (2)

Seoses noortekeskuse valmimisega on Kuressaare linnavalitsus alustanud läbirääkimisi bussijaama rentnikega, et vähendada seal müüdava alkoholi nähtaval olekut.

“Linnavalitsus on seisukohal, et alkohol ei tohi olla sellel kinnistul noortele nähtaval kohal ja loomulikult ka mitte kättesaadav, samas on vaja arvestada ettevõtjate õigustatud ootusega jätkata oma tegevust bussijaamas, kuna neil on mitmeid aastaid kehtivad lepingud,” ütles Kuressaare linnapea Madis Kallas. Linnavalitsuse soov on leida koostöös lahendus alkoholimüügiks viisil, mis ei eksponeeri alkohoolseid jooke nähtaval kohal ning võimaldab nii noortel kui ka täiskasvanutel külastada müügikohti nii, et nad alkoholi ega selle reklaami ei näe.

“Antud müügikohad võiksid olla tulevikus ka eeskujuks teistele alkoholimüügiga tegelevatele kohtadele Saaremaal. See oleks väga hea näide, kuidas saab tegeleda seda tüüpi ettevõtlusega kujul, mis arvestab alkoholi eksponeerimisel ja pakkumisel selle ühiskonna grupiga, kes seaduse järgi ei tohi alkoholi tarbida,” märkis Kallas.

Linnapea tõdes, et bussijaama puhul on põhiline küsimus see, kas sellel kinnistul saab edaspidi alkoholi osta või mitte. “Seadus üheselt mõistetavaid piiranguid ei sätesta ja kuna bussijaamas on rentnikel kehtivad lepingud, on muudatuste rakendamine lepinguperioodil mõnevõrra raskendatud,” nentis Kallas. Ta lisas, et linnavalitsus on alustanud Kuressaare bussijaama nõukogu, juhataja ja ka rentnikega läbirääkimisi võimalikult hea lahenduse nimel, milleni jõudmiseks on aega veebruarikuuni.