Tallinnas lähevad kadakamarjad nagu soojad saiad

Tallinna jõuluturul Raekoja platsil pakuvad saaremaiseid tooteid Kaali trahter ja Pöide valla Puka küla Järmuti perefirma Artwood OÜ.

Rahvarõivais muhe memm Mahe Järmut, keda on selle sajandi alguses tunnustatud Tornimäel muide supervanaema tiitliga, müüb pealinnas Saaremaa kadakast tooteid ja vitamiinirikkaid kadakamarju. Mahel läheb Tallinna jõuluturul juba 14. aastavahetus.

“Inimesed tulevad, uudistavad ja ostavad. Näete, sortiment meil üsna rikkalik. Oleme oma kaubaga siin 7. jaanuarini. Päevad on küll väsitavad, aga seejuures huvitavad. Laval toimuvad toredad kontserdid. Ma küll esinejaid oma leti tagant eriti ei näe, aga kuulen,” annab Mahe pealinnas kauplemisest ülevaate.

Kadakamarju ostetakse üsna palju. Pildi tegemiseks haarab humoorika jutuga saarlane marjakarbi kätte, öeldes, et kadakamarjad lähevad mõnel päeval kaubaks nagu soojad saiad.

Mahe teab kadakast kõike. “Talvise vitamiinivajaduse saab viiest-kuuest kadamarjast kätte,” selgitab ta huvilistele.

Jätkuvalt hinnas on kadakapuit. Enamik kundesid tahab enne lõpliku valiku tegemist teada, kas ühel või teisel käsitöömeistrite tehtud esemel on ikka see imepärane kadakalõhn juures. “Lõhnab mitukümmend aastat, teie elupäevade lõpuni ja rohkem ka veel,” julgustab Mahe laadalisi Saaremaa kadakast tooteid ostma.