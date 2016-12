Kuressaare külje all elav ettevõtja Aavo Tamm unistab oma meremuuseumist.

“Neid asju on juba nii palju, et pole kusagil hoida. Üksnes roolirattaid on 70-80 ringis. Kellelgi teisel Eestis ei tohiks neid nii palju olla. Täpselt ma muidugi ei tea, see pole ametlik info,” arutleb igasuguse merelise kraami koguja oma eksponaate näidates.

Aavo elamu on juba praegu pooleldi muuseum. Igas toas on midagi merelist. Igast esemest võib Aavo üht-teist pajatada.

