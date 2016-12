Ametikool asub rahvusvahelises ühisprojektis looma e-õppevara

Kuressaare ametikooli disainisuund andis avapaugu oma seni suurimale rahvusvahelisele koostööprojektile Designstem, mille käigus valmib disaini ja STEM-valdkonna (loodus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika) ainete lõimitud e-õppevara.

Vajadus õppevara järele, kus oleksid disaini ja STEM-ained lõimitud, tuli õpilastelt endilt. Sellest lähtuvalt on projekti eesmärk avada eelkõige 15-18 -aastaste õpilaste jaoks multimeedia-, graafilise ja tootedisaini taga olevad STEM-ained.

Näiteks selleks, et teha Angry Birdsi laadset mängu, tuleb teada füüsikast kiirendust ja hõõrdumist; trükinduses materjali koguste ja mõõtude arvestamiseks matemaatikat; tekstiilide värvimisel keemiat. Probleemiks on see, et disaini ja STEM-aineid õpitakse eraldi, ja just praktilistes ülesannetes ei pruugi õpilane osata kaht eraldi õpitud osa kokku panna.

Samuti pole õpetajail võrdsel määral teadmisi korraga nii disainist kui STEM-ainetest, ollakse spetsialist ühes kahest. E-õppevara ülesanne on luua praktiline sild kahe poole vahel ja see võib tähendada projektis nii animatsioone, simulatsioone, veebimänge kui ka jooniseid, mille põhjal saab 3D printerist välja lasta mudeli ja selle kokku panna. Loodavat e-õppevara saaksid kasutada nii disainiõpilased kui üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased.

Projekti kirjutas ja koordineerib ametikooli disainisuuna õpetaja Merit Karise, e-õppevara väljatöötamist juhib Kristjan Jansen, e-õppevara loomises osalevad disainisuuna õpetajad Erik Riige, Madis Vaher, Oliver Maaker. Kolmeaastase strateegilise koostööprojekti läbiviimiseks sai ametikool EL haridusfondilt Erasmus+ 352 080 eurot, mis oli kogu taotlusvoorus eraldatud summadest suuruselt teine.

“Projekti meeskond on väga äge ja energiat täis,” kinnitas Karise Saarte Häälele ja lisas, et rahvusvaheline meeskond sai paljuski kokku tänu tema kontaktidele, mis tekkisid osalemisel ülemaailmsel õpetajate konkursil Global Teacher Prize.

Projekti partnerid on Helsingi ülikooli LUMA keskus, mis tegeleb Soomes reaalainete propageerimisega; mööbli-, rõivadisaini ja sisekujunduse kolledž Hollandist; Middlesborough kolledž Inglismaalt, graafilist disaini ja trükindust õpetav Gutenbergi kool Saksamaalt, informaatikaülikool FIS Sloveeniast, Braganca polütehnikum Portugalist, Buonarroti-Pozzo mehhatroonikainstituut Itaaliast, Piraeuse ülikool Kreekast ja Tartu kunstikool Eestist.