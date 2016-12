FC Kuressaaret ootavad muutused

Saarte Hääle homses aastalõpuintervjuus vaatab Sõrves elav Aivar Pohlak (pildil) aastale tagasi ja viskab pilgu tulevikku.

Muuseas rääkis Pohlak ka seda, et on aeg muutusteks FC Kuressaares. “Kui kõnelda kujundlikult, siis on FC Kuressaare üks viimaseid FC Flora tütreid, kes siiamaani mehele panemata ja selle põhjuseks on asjaolu, et eelkõige kõrgete transpordikulude tõttu vajab saarlaste klubi ülalpidamine keskmise Eesti klubiga võrreldes suuremat lisaraha,” märkis Pohlak.

Tema sõnul on praegu kokku lepitud juba mõningaid olulisi arenguid ning klubi eest vastutajate ring on suurenemas.

Pohlak arutleb intervjuus ka saarlaste ja eestlaste identiteedi ja juurte tähtsuse üle.

“Isiksus on seda tugevam, mida selgemini ta mõistab, kust ta tuleb ja kes on,” rääkis Pohlak, et kultuuriline identiteet, sellest arusaamine ja selle realiseerimise võime otsustab lõpuks kõik. Tema sõnul hakkab see silma hästi ka jalgpallis.

“Vaatame kasvõi, kuidas jalgpallikoondise kaitses on mänginud keskmisest rohkem mulke. Eesotsas Klavaniga. Nende natuur sobib sinna. Saarlased on jällegi rahulikud, pehmemad, kindlamad,” selgitas Pohlak ja lisab, et näiteks on ka saare naised palju otsustusvõimelisemad.

Eesti jalgpalliliidu presidendina ametis olev Pohlak ei vaju koondise kaotuste järel masendusse, vaid tunneb ennast hoopis rohkemgi motiveerituna. Tõusud ja mõõnad on arengute loomulik osa.

“Tunnen ennast võib-olla isegi rohkem motiveerituna kui kunagi varem – ilmselt on põhjuseks vanusega kaasnenud küpsemine, mis tekitanud mõtete ja emotsioonide koostööks parima tasakaalu ja loonud läbi selle iseendas selge teadmise minu ees seisvatest ülesannetest ja nende lahendamise teedest,” rääkis Aivar Pohlak.

Lisaks saab intervjuust teada, et mitukümmend tuhat kilomeetrit sõidab Pohlak kodu ja töö vahet, mis seob teda Ruhnuga, mida oleks võinud kunagi teha teisiti ning millest saab kõik alguse.