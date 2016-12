IT-talendid leiavad omale väärt töö Kuressaares

Proekspert pakub Saaremaa IT-talentidele inspireerivat tööd oma hiljuti Kuressaares avatud kontoris.

Proekspert on tarkvara- ja disainiettevõte, kus arendatakse tarku seadmeid. Grete Tammlo, Proeksperdi talentide värbaja, tõdes, et näiteks valmib iga neljas õlu maa­ilmas Proeksperdi kaasabil, sest õlletehased kasutavad firma tarkvara oma liinidel. Monaco autotunnelites hoolitseb Proeksperdi tarkvara aga selle eest, et tulekahju korral väljuks saastunud õhk, ent alles jääks piisavalt värsket õhku.

Targad voodid ja bioreaktorid

Samuti arendab ettevõte tarku voodeid, mis tagavad magajatele iseseisvalt parema une, aitab bioreaktorites inimestele kasulikke baktereid kasvatada, paneb päikesepaneelide inverterid omavahel suhtlema, võimaldab tarkadel termostaatidel siseruumides ise kliimat juhtida ning hoolitseb isegi selle eest, et tuumajaamades toimiks jahutus.

Samas eristab Proeksperti paljudest teistest ettevõtetest nende juhtidevaba töökeskkond, kus töötajad saavad ettevõtte arengus palju kaasa rääkida. Ka Kuressaare kontor avati Saaremaal elada soovivate töötajate eestvedamisel. “Kuna Saaremaa meeskonnale kodutöö ja pidev sõitmine Tallinna vahet ei sobinud, avas Proekspert selle aasta novembris Ajamajas kontori,” märkis Tammlo. Praegu töötab Saaremaal kuus inimest, samuti on siin paar praktikanti, kuid ruumi on veel õige mitmele töötajale.

Tammlo sõnul töötavad Proeksperdis tarkvara analüütikud, tarkvaraarenduse insenerid, tarkvara testijad, kasutajakogemuse disainerid, toote eestvedajad, kliendihaldurid, äriarendajad ja ennustava analüütika spetsialistid. Kuressaare kontorisse on tööle oodatud tarkvaraarenduse insenerid, eelkõige need, kelle oskuste hulgas on Java, Front-end, iOS/Android, C/C++ tehnoloogiate tundmine. “Praegu otsime näiteks iOS-arendajat, kellel on eelnev kogemus mobiilirakenduste, Mac OSX ja C/C++ arenduses,” selgitas Grete Tammlo. Lisaks võiks selle töökoha taotlejal olla valmisolek kirjutada koodi Swiftis.

Töötajate puhul hindavad nad väga initsiatiivikust, õppimisvõimet, avatust ja oma kogemuste jagamist kolleegidega. Otsustavaks saabki isikuomaduste ja oskuste õige kombinatsioon.

Proeksperti kandideerivad tööle need, kes hindavad juhtidevaba kultuuri ja mitmekesist arengut. “Siin on meie oma töötajate sõnul tõesti kõik võimalik – puudub piirav hierarhia ja ülemäärane bürokraatia,” nentis talentide värbaja. “Talente huvitab inspireeriv töö ja meie juures leidub neile kindlasti huvitavaid väljakutseid.”

Parasjagu on ühe põneva projektina töös näiteks neutronkiirguse allika juhtimissüsteemi arendamine Rootsis asuvale rahvusvahelisele teaduskeskusele European Spallation Source.

Võimalused ja vastutus

Niinimetatud juhtidevaba töökultuur annab töötajale endale palju võimalusi ja ka vastutust. “Saad ise kujundada oma tööd, töökeskkonda ja samuti kogu ettevõtet,” kinnitas Tammlo, lisades, et selline organisatsioon kõnetab paljusid. “Lisaks pakume väga mitmekülgset arenguprogrammi, õppimine ja oskuste arendamine on osa meie igapäevasest elust.”

Proekspert tahab ka, et nende töökeskkond oleks inspireeriv, mänguline ja loov. “Seda kirjeldab hästi näiteks meie Kudose süsteem, kus saad töökaaslasele ägeda tööpanuse, toe või abivalmiduse eest üllatuseks tänukingituse saata,” avaldas Grete Tammlo. Lisaks ollakse n-ö tervist edendav tööandja. “Me ei soosi ületööd, maksame kinni kaks haiguspäeva, mida riik ei maksa, pakume puuvilju, toetame sporditiimide tegevust ja pakume väga kvaliteetset terviseauditit,” kinnitas Tammlo.

Kui tunned huvi Proeksperdis töötamise vastu, saada oma CV hr@proekspert.ee.