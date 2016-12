JUHTKIRI: Biojääde tunnelisse!

See, et biolagunevaid jäätmeid tuleks hakata praeguse mandrile vedamise asemel kohapeal tunnelkompostimise teel töötlema, on igati väärt mõte. Õigupoolest tekib küsimus, kuidas see üldse nii läks, et neid hakati mandrile vedama? Põhjuseid on ilmselt mitmeid, kuid selgelt eristub asjaolu, et paljud inimesed lihtsalt ei osanud või ei tahtnud prügi korrektselt sorteerida. Mõned aastad tagasi jõudsid biolagunevad jäätmed Kullimäe reoveepuhastusjaama, kus prügist elektrit toodeti. See osutus aga üle ootuste keeruliseks, kuna biolagunevate jäätmete seast tuli välja ka kõiksugu muud nodi.

Kõiksugu uusi tehnoloogiad ja lahendusi võib ju välja mõelda, aga nõrgimaks lüliks jääb ilmselt endiselt prügi tootja ehk inimene ise. Seega oleks võib-olla mõistlik väikese kampaania ja lendlehtedega inimesi taas kostitada enne, kui uus süsteem välja ehitatakse, või siis mõelda välja motivatsioonipakett. Kes ei tahaks saada korteriühistu kuu parima sorteerija tiitlit?