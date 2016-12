Kristlased promosid noortekonverentsi

Kuressaare kesklinnas, jõulukuuse all jagati eile sooja jooki ja küpsetisi, et reklaamida õhtul Siioni kirikus toimunud tänavuse Eesti Laulu poolfinalisti Pur Muddi kontserti.

Samalaadset reklaamüritust on kesklinnas oodata ka täna kella ühe ja nelja vahel. Nimelt toimub Kuressaares 28. detsembrist kuni 1. jaanuarini noortekonverents “Jumal on reaalne”, mille raames on baptistlikus Siioni koguduses mitmeid üritusi noortele ja noortetöö tegijatele.

Konverentsi peakorraldaja Helari Hellenurm ütles, et tegemist on kristliku üritusega, aga see on avatud ka väljapoole. “Kes tunneb huvi teema vastu, tahab tutvuda kirikuga ja näha, mida noored teevad, siis see võimalus on olemas,” lisas ta. Samalaadne üritus toimus Kuressaares ka 2007-2008 aastavahetusel.