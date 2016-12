Saaremaad kiidetakse talvise linnuvaatluspaigana

Prantsuskeelne linnuvaatlejate portaal Ornithomedia.com toob ühes oma artiklis välja, et Saaremaa on ornitoloogide jaoks atraktiivne talvine sihtkoht ning seega on linnuvaatlejatel soovitatav varatalvel just Saaremaad väisata.

Seda põhjusel, et talvisel ajal võib siin silmata mitmeid märkimisväärseid linnuliike, sh näiteks kirjuhahk. Saaremaa rannikumeri on teadupoolest kirjuhaha tähtsaim talvitusala Läänemeres. Siin talvitub ta korrapäraselt alates 1975. aastast. Mujal Euroopas on teda aga raske silmata. Mainitud linnud saabuvad siia detsembris ning jäävad paigale kuni märtsi-aprillini, moodustades 300-1000 linnust koosnevaid gruppe. Mullu jaanuaris loendati ühes siin talvituvas kirjuhaha grupis 750 lindu. Nende meelispaikadeks on näiteks Uudepanga ja Undva.

Kuid kirjuhahk on vaid üks eriline linnuliik, kes Saaremaal talvitub. Liike on veel ja ohtralt, kelle talvitumist siinsetes vetes jälgida. Samas juhitakse tähelepanu sellele, et Sõrve sääre tipp on suurepärane linnuvaatluspunkt ka kevadise ja sügisese lindude rände ajal.