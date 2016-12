Uus aasta tuleb tuules ja sajus

Ilmateenistuse andmeil on lähipäevil oodata tuulist ja sajust ilma, uue nädala alguses ilm külmeneb.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 3-7 kraadi. Aasta viimasel päeval tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Sooja tuleb 3-7 kraadi.

Uusaastaööl ehk ööl vastu pühapäeva on oodata pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, öö hakul rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Uue aasta esimene päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, Lõuna-Eestis võib sadu tihedam olla. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Esmaspäeva öö on pilves, ajuti sajab lund, lörtsi ja vihma. Päeval püsib pilves ilm, ajuti sajab lund ja lörtsi.