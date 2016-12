Vallamaju ootab uus saatus (1)

Saaremaa valla juhtimine koondub peamiselt praeguste Kuressaare ja Lääne-Saare valitsuste hoonetesse. Praegused vallamajad võivad osaliselt jääda suisa tühjaks.

2018. aasta algusest tegutsema hakkavas Saaremaa vallas saavad olema küll teenuskeskused, kuid töötajate vähenemise tõttu tuleb praegustele vallamajadele leida uusi rakendusi.

“Ilmselt kolib praegune vallamaja tühjaks,” ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam. Teenuskeskus plaanitakse viia kas valla keskel asuvasse rahvamajja või siis hoopis koolimajja. Kui vallamajja leitakse keegi rentnik, siis maja tühjaks ei pruugi jääda.

Teada on ka, et Torgu on mõelnud teenuspunkti viia kogukonnamajja ning praegusest vallamajast teha fotograaf Bulla muuseum.

Valjala vallavanem Aare Martinson usub, et enamus teenuspunkte jääb tänastesse vallamajadesse. Kuna inimesi jääb vähemaks, tuleb mõelda rentimise peale. “Valjala vallamajas on leidnud koha näiteks ilusalong ja ehitusettevõtte kontor,” tõi Martinson näite.

Leisi vald on otsustanud vallamajja tuua perearsti vastuvõtupunkti. Tingimused ruumide osas ning liikumispuudega inimestele on oluliselt paremad kui senises asupaigas.

“Samuti jäävad siia ruumid teeninduspunkti tarvis, aga ka kogukonnale koosolekute ja seminaride korraldamiseks,” ütles vallvanem Ludvik Mõtlep.

Otsused vallamajade kasutamise kohta tulevad järgmise aasta esimeses pooles. Nii ka Pihtlas, kus majja jääb kindlasti teenuspunkt. Maja muud kasutusvõimalused vaadatakse vallavanem Jüri Saare sõnul üle lähtuvalt vajadustest.

Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul saavad valla keskseteks hooneteks olema kindlasti linna raekoda, praegune linnavalitsuse hoone ja Lääne-Saare vallavalitsuse hoone Kudjapel. “Selge on see, et need majad tulevad kasutusse,” ütles Kallas.

“Loomulikult võib ühel hetkel tulla teemana lauale ka kogu valitsuse kolimine kesklinna,” arutles Kallas. Seda kõike otsustab tema sõnul juba uus volikogu ja oluliseks eelduseks on siis riigipoolne otsus politseihoone ja maavalitsuse hoonete tulevikust.

Riigil olulised hooned

Kuressaare ühe peatänava ääres on Riigi Kinnisvaral kaks olulist hoonet – maavalitsus ja endine politseimaja. Maavalitsused teadupoolest lõpetavad oma tegevuse sellisel kujul.

Riigi Kinnisvara pressiesindaja Madis Idnurme sõnul praegu mingeid otsuseid ei ole. Idee tasandil on mõeldud Riigimaja viimist endisesse politseimajja. “Samuti ei saa välistada Saare maavalitsuste maja selleks otstarbeks kohandamist,” ütles Idnurm. Kõik sõltub Riigimajale seatavatest eesmärkidest ning hoonete vastavusest nendele.