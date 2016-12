Ventspilsi liini taastamiseks tuleks koonduda (1)

Saarte Kalanduse juhatuses toimus hiljuti arutelu Mõntu-Ventspilsi laevaliini taastamise teemal.

Saarte Kalanduse juhatuse esimehe Jüri Saare sõnul sai arutelu alguse hiidlaste ettepanekust teha koostööd mereliste ühenduste arendamisel ning seda juhatus ka aktsepteeris. Saare sõnul teadsid mitmed juhatuse liikmed, et analoogseid ettepanekuid on ka Saarte Koostöökogule teinud nii hiidlased kui ka lätlased ning Saaremaa omavalitsuste liidus ja ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonis on korduvalt arutatud Ventspilsi laevaliini taastamist. Seega tuleks saarlaste erinevad koostööorganisatsioonid koondada ühise laua taha ja kokku leppida meie mereliste ühenduste järgmiste aastate prioriteedid. “Tahaks loota, et meie partnerorganisatsioonide esindajad on samal arvamusel,” oli Saar lootusrikas.

Seega päris nii öelda ei saa, et Saarte Kalandus hakkaks Ventspilsi laevaliini taastama. Küll aga on nad valmis pakkuma abi neile, kes seda vajalikuks peavad.