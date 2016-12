Viljandis meenutatakse Aleksander Sünterit

Täna õhtul toimub Viljandis Jaani kirikus Orissaare vallast Hindu külast pärit pärimusmuusiku Aleksander Sünteri 45.sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert “Alguse valguses”. Kontserdil laulavad ja mängivad muusiku pere ja sõbrad.

Aleksandri lesk Tiina Sünter ütles, et Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus oli tema mehe sõber. Sünteri Sassil oli kombeks juubelisünnipäevi Jaani kirikus kontserdiga tähistada ja Tiitus soovis, et see traditsioon jätkuks.

“Alguse valguses” on Sassi üks tuntumaid lugusid ja sama nime kannab ka plaat, mis tema pereansamblilt ilmus 2011. aastal. “Kui keegi sõpradest seda ei esita, siis esitame meie,” kinnitas Tiina Sünter, et see lugu saab kindlasti ette kantud. Ta lisas, et pärast Sassi lahkumist ei ole nad lastega enam pereansambli nime all üles astunud, kuid nii tema kui ka lapsed tegelevad muusikaga edasi. Nimelt õpivad pere kõik kolm last Orissaare muusikakoolis, kus Tiinagi õpetaja on. “Tüdrukud õpivad klaverit ja lisaks üks viiulit, teine laulu ja poiss klarnetit,” lausus Tiina Sünter.

Aleksander Sünter oli tuntud pärimusmuusikuna, kes oli regirock-ansambli Oort laulja ja akustilise kitarri mängija. Lisaks oli ta Viljandi kultuuriakadeemias õppejõud. Saaremaalt läks ta ära 1990. aastal ja naasis koos perega 2012. aastal. Aleksander Sünter suri 2014. aasta 26. jaanuaril 43-aastasena pärast pikaajalist võitlust ajukasvajaga.