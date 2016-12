Avarii teinud juht pages sündmuskohalt

Ööl vastu reedet sai politsei teate Mustjala külas teelt välja vastu puud sõitnud autost. Politsei õnnetuspaigale jõudes oli juht sündmuskohalt pagenud ja auto kraavi jätnud. Pealtnägija sõnul võis auto trajektoori põhjal oletada, et juht võis olla purjus.

Reedel, 30. detsembril pärast südaööd anti politseile teada, et Mustjala külas on sõiduauto juht teelt välja ja vastu puud sõitnud. Politsei asus välja selgitama õnnetuse asjaolusid ja juhi isikut.

“Sõitsime tuletõrjeauto järel kuni Mustjala külani. Kohale jõudsime ligikaudu 1.25 ja nägime, et BMW oli sujuvalt kraavi libisenud, niitnud maha elektriposti ja siis puude rägastikus lõpetanud. Kuulsime, et juht oli jooksu pannud ja politsei asus teda otsima,” rääkis pealtnägija Indro Kottise.

Ta ütles, et juhiluba oli autosse jäetud, ja lisas, et arvestades, kui lauge koha peal oli auto kraavi sõitnud, võib järeldada, et juht võis olla purjus.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment nentis, et sõiduki numbrimärgi järgi saab küll tuvastada auto omaniku ja selle kasutajad, kuid selleks, et välja selgitada, kes tegelikult roolis oli, tuleb kasutada teisi meetodeid.