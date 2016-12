Joobes juhti jälitati Muhuni (2)

Politsei ajas 25. detsembri ööl taga joobetunnustega autojuhti, kes oli eiranud peatumismärguannet. Kuressaare ringteelt alguse saanud tagaajamine päädis juhi kinnipüüdmisega alles Muhus.

Piirkiirust ületanud BMW juht võttis suuna Kuivastu maanteele ja kihutas Muhusse välja, kus ta lõpuks kinni peeti. Kontrollimise käigus avastati, et 21-aastasel juhul puudus juhiluba ja ta oli tarvitanud alkoholi. Autojuhile määrati kohtus kriminaalkaristus, mis ei ole veel jõustunud ja mida on veel õigus vaidlustada.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar sõnas, et rikkumise toime pannud inimene peab mõistma oma vastutust. “See, et inimene ei istu rooli purjus peaga ja juhiluba omamata, peab olema iseenesest mõistetav.” Politsei andmetel on tegu seni pikima tagaajamisega Saare maakonnas.