JUHTKIRI: Head uut aastat!

Täna õhtul pauguvad vahuveinipudelid ja ilutulestikud, kalendris keeratakse ette uus aastanumber. Iga aastavahetus on seotud lootustega edenemisele ja paremale elule. Nende soovidega ühineb loomulikult ka Saarte Hääle pere ja mitte niipalju iseendale, kui just oma lugejatele ja tellijatele mõeldes. Nende usaldus ja hea sõna on parim kingitus, mida lõppevast aastast kaasa võtta.

Aasta 2016 oli kümme aastat tegutsenud Saarte Häälele kõigi aegade parim. Aga see ei tähenda, et uus veelgi edukam ja põnevam ei võiks tulla. Uuendustest rääkimata, sest nendega on kindlasti kavas üllatada. Uued rubriigid, linnaleht Kuressaare Sõnumid – need on vaid paar viidet sellele, mida uuel aastal oodata on. Operatiivsus, värskus, lugejasõbralikkus on märksõnad, millest lähtudes valmib uuel aastal Saarte Hääl ning toimetus lubab olla oma lugejate ja kõikide Saaremaa inimeste teenistuses sama pühendunult, nagu oleme seda teinud kõik eelnevad aastad.