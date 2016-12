Kalle bussid uuest aastast Kuressaarest Tallinna ei sõida

Hinnavõitlus on Saaremaa ettevõtte OÜ Kalle Bussid kommertsliiniveo maastikult välja surunud.

Kalle Bussid teenindab Kuressaare ja Tallinna vahelist liini täna viimast korda. Edaspidi on ettevõtte busse võimalik tellida Eesti-sisesteks ja rahvusvahelisteks reisideks. Kuressaare–Tallinna liinil väljus Kalle Bussid seni iga päev kell 12.05 ja Tallinna–Kuressaare liinil kell 19.

“Ütleme ausalt, kui suurfirmad teevad dumpinghinda, pole ju mõtet enam tegutseda,” tõdes OÜ Kalle Bussid juhatuse liige Kalle Aus, et bussipileti hinnad on aetud liiga madalaks. Veel novembri lõpus läks Kalle Bussid nn hinnasulaga kaasa, kui lasi täispileti hinna 16 eurolt 13 euro peale. Uue teenusena hakati bussis kasutamiseks pakkuma tahvelarvutit.

Hinnalangus ettevõttele siiski kasuks ei tulnud. “Miinusega pole ju mõtet firmat pidada,” märkis Aus, viidates, et 16 eurot oli veel normaalne hind, aga 13 eurot enam mitte. Ta lisas, et küsimus on ka reisijates, keda Saaremaal lihtsalt ei jagu kõigile, kui suurettevõtted hinna nii alla lasevad.

“Eks ma olen esimene, aga mitte viimane,” leiab Aus, kelle hinnangul jääb praeguse olukorra jätkudes Kuressaare ja Tallinna vahet sõitma ehk paar ettevõtet. Ta viitas, et teisedki firmad on liine vähendanud. Näiteks ei sõida uuest aastast enam AS-i GoBus Kuressaare–Tallinna buss, mis väljus hommikul kell 7.

Bussiga sõitis Kalle Aus põhiliselt ise. Kuressaare ja pealinna vahelist liini teenindas ta umbes kümme aastat. “Pole hullu midagi,” oli Aus siiski positiivne ja lisas, et jääb nüüd n-ö juhusõitude peale. Tema ettevõttel on kolm suurt ja üks väiksem buss. Tallinna vahet sõitnud buss on 50-kohaline.