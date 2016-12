Koolide ühiselamu tõmmatakse koomale (1)

Leisi keskkooli gümnaasiumiosa säilitada soovivate lapsevanemate sõnul lisanduvad linnas koolis käimisel suured kulutused eluasemele, sest alates 2017. aasta septembrist ei ole Kuressaares ühtegi gümnaasiumi ühiselamut.

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aro sõnul kavatsetakse õpilashostel tõepoolest ümber korraldada, kuid seda sulgeda pole keegi kuskil otsustanud.

Aro sõnul ehitatakse haridusliku erivajadusega õpilaste arvu kasvuga seoses majutuskohtade arvelt klassiruume juurde. “Siiski jääb veel ruumi natuke rohkem kui kolmekümne õpilase majutamiseks,” märkis Aro. Soovijaid on olnud seni viiekümne ringis ehk kõik pakutud kohad on ka täidetud. “Rahuloluküsitlused näitavad, et õpilased on sealse elu-oluga rahul,” kinnitas direktor.

Tema sõnul on arutatud, kuidas majutuskohtadega edasi minna, kuid mingit otsust veel ei ole. “Tundub ebamõistlik, et need tühjalt seisavad,” oli Aro arvamus. Lõplik otsus hoone edasise kasutamise kohta peaks tehtama märtsis.