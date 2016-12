Kuressaare linnapea Madis Kallas üllatas päikesepealinna ideega (1)

Kuressaare linnapea Madis Kallas teatas üleeile “Aktuaalses kaameras” uudise, mis mõjus kui välk selgest taevast, et järgmisel aastal kavatseb Kuressaare end päikesepealinnaks nimetada.

Päikesepealinna tiitli sobivuses pole kahtlustki. See, et siin paistab Eestis enim päikest, pole suur uudis. Saarte Hääl kirjutas sellega seoses päikesepealinna ideest juba 2012. aastal. Toona kiitis selle heaks ka linnapea Mati Mäetalu, kuid sinnapaika see jäi.

Nüüd on selle idee üles nop-pinud linnapea Madis Kallas. Linnapea äkkotsused pole muidugi mingi üllatus, 2015. aastal võttis ta samamoodi kinni Rasmus Kagge pakkumisest korraldada Ultima Thule maraton. Linnavalitsuse kaasabil seda ka tehti.

Kuigi Kuressaare on end juba pikalt reklaaminud pulmapealinnana ning seda teemat kannavad ka tuleva aasta messikujundus ja trükised, võetakse nüüdsest käsile ka teine pealinna teema. Linnapea ja kohalikud turismitegelased selles midagi eriskummalist ei näe. Heale lapsele sobivat ka mitu nime.

Kallase ootamatu avalduse järel toimus kohe hommikul vestlus Visit Saaremaa juhi Ergo Oolupiga, kes on linnapea väljaöelduga päri. “Aasta alguses koguneme siis linnavalitsuses ja paneme paika plaanid, kuidas seda teemat paremini turundada nii oma linna inimestele kui ka külalistele,” ütles Oolup ja lisas, et sama teemaga haakub ka rajatav linna oma ilmajaam.

“Head asjad sünnivad tihti järsku ning idee on välja käidud ja nüüd saab hakata juba sisu looma,” arvas Madis Kallas. “Kõige kurvem oleks see, kui headele algatustele ei anta isegi võimalust ennast tõestada.”

Kallas tõdes, et päikesepealinn on ka tema jaoks alles värske idee ja tegelema hakatakse sellega uuel aastal.

“Seda, kas sellest ka midagi suurt tuleb, näitab aeg, aga loodan, et tuleb – kuna päike on lihtsalt niivõrd positiivne kuvand,” märkis Kallas, lisades, et ei tea, kas asjast saab asja aastal 2017 või alles 2018.

Otsust tervitas ka Terje Nepper, kes on pulmapealinna projekti üks eestvedajaid. “Tore, et jõuame tegudeni,” sõnas Nepper. Mis puutub pulmapealinna nimetusse, siis Nepper selles osas probleemi ei näe.

“See teema on plaanitud vaid paariks nädalaks aastas,” ütles ta, lisades, et igasugused head algatused tulevad vaid kasuks.