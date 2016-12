Milline on Saare maakonna aasta ettevõte 2016?

Juba kaheksandat aastat järjestikku kuulutasid Saaremaa ettevõtjate liit (SEL), Saarte Hääl ja Kadi raadio välja konkursi, leidmaks Saare maakonna aasta ettevõtet 2016.

Et tähtaeg kandidaatide esitamiseks kukub juba järgmisel nädalal, on veel viimane võimalus tublimaid ettevõtteid kandidaatidena üles anda. “Märgake ja andke teada, kes teie meelest vääriks Saare maakonna ettevõtte 2016 nimetust,” julgustas SEL-i juhatuse liige, Saarte Hääle vastutav väljaandja ja raadio Kadi tegevdirektor Gunnar Siiner.

Ta märkis, et tänavu valitakse koostöös SEL-iga juba kaheksas aasta ettevõte, aga see ei tähenda, et tegusaid ettevõtteid maakonnas rohkem ei oleks. “Kõrvalseisjale võib tihti jääda mulje, et ettevõtja elu on üks suur lust ja kasumi teenimine. Reaalsus on paraku teistsugune,” nentis Siiner.

Ettevõtjatele ei kuku midagi iseenesest sülle. “Kõik tuleb raske tööga ja millegi või kellegi arvelt,” kinnitas Siiner. “Seda enam tuleb edukalt toimetavaid ettevõtjaid esile tõsta ja tunnustada.”

Mark Muru, Saare maakonna aasta ettevõtte 2013 juht, julgustas samuti kõiki konkursile nominente esitama. Nominente võivad esitada äriisikud, -ühingud jt organisatsioonid. Nominente saab esitada 6. jaanuarini aadressil 2016@saartehaal.ee.