Muuseumikülastajad toovad oma pommid

Sõrve militaarmuuseum andis demineerijatele üleeile hävitamiseks üle üksteist erinevat mürsku, ühe käsigranaadi, ühe signaalraketi, kolm sütikut ja 100 padrunit.

“Kõik leiud olid toodud Sõrve militaarmuuseumi territooriumile külastajate poolt,” teatas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais.

Muuseumi üks peremeestest Mati Martinson (fotol) tõdes, et mürske neile ikka koguneb. Need pannakse kuuri luku taha ja siis tulevad demineerijad neile järele.

“Kui pauku teevad, siis käin kutsumas, et tulge meile ka,” sõnas Martinson, viidates, et demineerijad satuvad Sõrve üsna tihti.

Martinsoni sõnul tahavad mürskude muuseumisse toojad nendest lihtsalt lahti saada. “Oma kaela pealt ära saada, ei taha ise jännata,” nentis Martinson. Ta lisas, et mürskude toojatele on selgitatud, et lahingumoona ei tohi näppida, kuid inimesi on palju ja kõigile ei jõua ütelda.

Demineerijad tuletavad kõigile tungivalt meelde, et vananenud lahingumoona ei tohi puutuda, veel vähem ise transportida! Kui leiate oma majapidamisest või põllult lõhkekehadele sarnanevaid esemeid, siis teatage sellest häirekeskuse telefonil 112. Demineerijad tulevad esimesel võimalusel ja teevad kindlaks, kas tegu on ohtlike esemetega või mitte, vahendas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht.