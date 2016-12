Ott Tänak: enne võitu tuleb kaotada (1)

Aasta parimal rallipiloodil Ott Tänakul on olnud tänavu pidev kiirus peal. Rallisõitjale iseenesest sobib kiirus, kuid nõnda on tal oma sõnul keeruline isegi Saaremaale sattuda.

Ometi jõudis ta vahetult enne aasta lõppu läbi põigata Kadi raadio stuudiost, et 2016. aastale tagasi vaadata. Aastalõpu-usutluses Tõnis Kipperile rääkis ta tänavustest tipphetkedest nii isiklikus kui tööelus.

“Nobe aasta on olnud,” kinnitas Ott Tänak. Kui ta parasjagu roolis pole olnud, on ta istunud lennukis või olnud kodus ja üritanud rooli taha mitte “sattuda”. 2016. aastal on Ott olnud oma unistustele lähemal kui kunagi varem. Ta ise ütleb, et see on asjade loomulik käik, et kõik liigub kasvavas joones, mitte mäest alla. Areng peab olema ja ongi olnud.

Ott on “kena inimene”

Nagu spordis ikka, pole ka rallimaailmas nii, et edu sõltuks vaid sportlase enda tasemest. Edu lõpptulemus sõltub kokkuvõttes paljudest väikestest nüanssidest. “Palju hakkab kodust pihta,” tunnistas Tänak. “Kui kodus on kõik hästi, annab see jõudu asjaga tegeleda ning pühenduda.”

Maailmameister Sebastien Ogier, kes on tulevast aastast Oti tiimikaaslane, on saarlasest kõneldes öelnud, et neil saab olema huvitav partnerlus. Ott on Ogieri kinnitusel kahtlemata andekas sõitja, kes on suutnud sel hooajal teha häid võistlusi.

Tal ei õnnestunud küll võita, kuid Poolas oli Ott võidule väga lähedal. Ogier nentis, et ei tunne küll Otti hästi, kuid talle tundub, et saarlane on “kena inimene”. Ogier plaanib ühes Otiga M-Spordi tippu viia. Ilusti öeldud, ent Ott ise naerab: “Ma ei oska öelda, mis mõttes ta mõtles, et ma kena inimene olen…”

Vägev võidusõit tuleb edaspidi Oti enda hinnangul juba tiimisiseselt, sest Ogieriga konkureerida ei ole teps mitte lihtne. Hooaja lõpetamisel sai Ott kahe tähelepanuväärse auhinna võrra rikkamaks – Maagilise Hetke ja Aasta piloodi tiitel tulid just temale. “Inimestele meeldib draama ja draamat me suutsime toota sel aastal,” muheleb ta.

Maagilise Hetke tiitli tõi talle teadupoolest pisarate valamine Poola rallil, kus ta õnnetu apsaka tõttu napilt võidust ilma jäi.“Nii ta läks,” märgib Ott. Ta teadis, et oli tegelikult esikohta väärt ning ei hakanud mageda olukorra juures head nägu tegema. Kas pidanukski?

Janika Tänak, abikaasa

Ott on töökas, ambitsioonikas ja väga sihikindel. Ta on kindlasti väljapoole kinnine inimene ja võib tunduda tänu sellele kohati üleolev, aga tegelikult on ta väga heasüdamlik ning hooliv inimeste suhtes.

Ma iseloomustaksin Otti väga õiglase inimesena. Ta oskab end panna ka teiste inimeste kingadesse ning arvestab sellega, kuidas keegi end tunneb.

Ott on väga perekeskne. Perest ta hoolib ja see on talle alati number 1, mistõttu me püüamegi toetada teda tema karjääris nii palju, kui võimalik, sest kui me seda ei teeks, ta ilmselt rallit ei sõidaks.

Ta on meist küll palju eemal, kuid tunneme tema kohalolekut sellegipoolest pidevalt – ei möödu mitte ühtegi päeva, kus me ei suhtleks. Ise mõtleme, et küllap Mia meil nii varakult rääkima hakkaski, sest suhtlema peab palju telefoni teel. Videokõned ja häälsõnumid on ka meie peres igapäevane asi.

Isana ei oskaks paremat oma lastele soovidagi. Otile on alati lapsed meeldinud ja ta saab nendega väga hästi läbi. Ta pole mitte ainult parim isa, vaid ka lemmikonu oma õepojale. Saaremaal olles käivad nad kolmekesi bagiga metsas sõitmas. Ralli ja autod on terves nende suguvõsas “veres.” Õepoeg keerab juba väga osavalt rooli ja meie Mia karjub kõrval kiiremini-kiiremini!

Paljud arvavad, et meie laps on veel nii väike, et ta ei saa aru, mida isa teeb, aga tegelikult see nii ei ole – Mia on sellega üles kasvanud ja see on tema jaoks sama tavaline, kui mõnele teisele lapsele, et tema isa 9-17ni päeval tööl käib. Nii, et kui keegi mainib midagi tööle minemisest, siis on Mial kohe küsimus varuks, et mis töö sul on – kas rallitöö või kontoritöö? Ehk et kas nagu issil või emmel.