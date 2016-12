Raivo Hein: kui raha armastad, armastab raha sind vastu

Kuidas peaksime nüüd ütlema, astrofotograaf, ärimees, muidu tore inimene?

Sa võid öelda vaba hing. Kui tahad tiitlit külge panna, siis viimasel ajal on mind kutsutud ärimeheks, aga ise tunnen ennast investorina, sest tegutsen rohkem selles valdkonnas.

Lõppev aasta oli selles valdkonnas edukas? Suutsite kõik ära investeerida?

Jaa, isegi tekkis olukord, et pidi pangast juurde laenama. Investori põhiline instrument ongi raha, mida investeerida. Oma vahendeid on võimalikult vähe, pankadest saab nii palju, kui antakse. Intresside mõttes oleme praegu eriti soodsas olukorras, sest pankade omavahelisel turul intressid on lausa negatiivsed. Hea kindla kinnisvarainvesteeringu jaoks küsivad pangad 1-2% intressi, paari aasta tagune olukord oli 7-10%.

Juhtusin olema seltskonnas, kus pidasid kirgliku loengu, mille tulemusena said kõik aru, et rikkaks saamine on imelihtne. Iga kuu tuleb lihtsalt panna 100 eurot kõrvale ja ongi rikkus käes. See pole vist päriselt päris nii?

No eks see ole jah veidi ilustatud versioon. Nii lihtne see pole. Selleks, et rikkaks saada, tuleb kõigepealt teha selgeks, mis rikkust silmas peetakse. Rahalist rikkust mõõdetakse rahas, majanduslikku rikkust aga aastates. Need on erinevad ühikud. Tähtis on investeerimine, mis sulle passiivset tulu hakkab tooma.

Aga igal inimesel pole ärivaistu. Mis aktsiad need on, kuhu peaks raha paigutama.

Siin pole ärilise vaistuga midagi pistmist, siin mängivad rolli teadmised ja haridus. See on Eestis üks probleem – seda, kuidas rahaga ümber käia, ei ole meile õpetatud, mis toobki palgapäevast palgapäevani elamise. Tuleb ennast harida, raha säästa, seejärel investeerida.

Hea vihje uueks aastaks – kuhu siis investeerida? Mis valdkonda?

Oleneb, mis tasemele oled jõudnud. Algajale soovitus – astu 10% inimeste klubisse ehk siis pane kõrvale ja avastad, kui palju sa tegelikult spontaanseid kulutusi teed. Näiteks ühisrahastusplatvormid Bondora ja Omaraha.

On väidetud, et teatud hulk inimesi ei ole määratud rikkaks saama. On neid, kelle ümber raha tiirleb ja nendeni kunagi ei jõua.

Võib öelda, et kui raha armastad, armastab raha sind vastu. Kui sellega arutult ümber käia, eks ta siis tiirutabki.

Sind peetakse astrofotograafiks. Kas ärimaailmas on teinekord kasu täheteadusest?

See on tegelikult ilmekas näide, kuidas inimeste ajusid pestakse. Ärimaailmas on ikkagi hariduse küsimus oluline. Võid uskuda ka kapis elavasse draakonisse, keegi ei ütle, et sa oled hull, samamoodi võid uskuda igasuguseid „soodsaid täheseise“, aga see on tegelikult puhas ajupesu.

Jõulude ajal räägitakse jumalast ja sellest, kui tihti ja kas peaks pühadel kirikus käima. Mis sa sellest arvad?

Meil on ilmalik riik, kus kirik ja riik on eraldatud ja ei tohiks teineteist segada. Usuringkondades on president oma väljaütlemiste tõttu rahvavaenlane. Kuidas saab nii? Nii kaua, kuni usust on tehtud äri, on see selge näide, et inimesed on lambakari, keda ära kasutatakse. Nii kaua, kuni selle eest raha ei võeta ja sind lolliks ei tehta, on see okei. Lohutuse eest makstakse. Finantsharidus, majandus on need, mis inimest tõsiselt aitavad kuhugi jõuda.

Kas kosmosereis on ka lõppeva aastaga lähemale tulnud?

Ikka on, mõne aasta tagune katastroof lükkas asja küll natuke edasi, aga iga kuu saan teateid, et poole peal on testimine. Aastakese pärast ehk hakkab midagi toimuma.

Kas pole hirmu, et tahtmine läheb üle ja kui aeg asju pakkida, ei ole enam seda kirge?

Enamustel jäävadki unistused unistusteks just selle tõttu, et esimese sammu peab kuhugi jõudmiseks tegema.

Mis see käik sulle annab? Kas see muudaks suhtumist asjadesse ja kodusse?

Emotsiooni, uue perspektiivi. Saadaks kõik riigijuhid korra kosmosesse ehk elaksime siis rahus. Ma ei tea, kas ja kuidas muudaks, pole veel ju käinud. Kõik, kes on käinud, räägivad kui ühest suust, et perspektiiv laieneb.

Unistus on olnud üks ja ainus, kõrvale ei mahu midagi?

Ei, see on ikka üks nendest, mille jaoks on mingi samm tehtud. Praegu pean ootama ja midagi selleks teha ei saa. Kui võtan eesmärgi, toimetan lõpuni. Sel aastal sain helikopteriload näiteks, mis polnud ka kerge ettevõtmine.

Jah, nende lubade saamine ja eksamite protsess pidi olema keeruline. Mitu etappi kindlasti?

Võib võrrelda autojuhieksamitega. Samasugune süsteem – teooria, koolieksamid, lennuametis riiklikud eksamid, õppelennud.

Kui autoga õppesõidul võid vahepeal tee äärde tõmmata, siis helikopteriga pole vist eriti tervislik eksida?

Nii on. Olen üle 25 aasta olnud autojuht, mingeid suuremaid õnnetusi pole olnud, aga kõkse ikka. Ükskõik, kui teadlik oled, satub neid olukordi ette. Helikopteriga nii teha ei saa. Võid 10 aastat samale platsile maanduda ja siis üks päev paremale vaadata ja elektriliinidesse põrutada.

Kas sa ei karda et kaasneb “sõnajalasündroom”, et sõidad kopteriga poodi ja tagasi ja kohe lehes lugu?

No ilmselt pole siis väga millestki kirjutada olnud. Aga eks see on põnev jah, kui kopter sõidab, samas kui lehes kirjutas, et Raivo Hein ostis kopteri, tekkis kommentaare lugedes tahtmine ennast ära tappa.

Loed kommentaare?

Ikka mõnikord, jah.

Mis see on sinu arvates, mis inimesed muudab sellisteks õelateks muudab? Muidu on eestlased nagu normaalsed, aga siis on ikka mingi ports neid, kes nii toredad pole.

Ühe loo all keegi kommenteeris anonüümselt, et Hein võiks Soome lahte kukkuda oma kopteriga. Ma ei tea, kas ta on hull, harimatu või lihtsalt kade. Paneb natuke imestama ja kurvastama, miks peab nii ütlema. Anonüümsus annab küll inimestele jõu, kuid IP kaudu saab ju selgeks, kes kommentaari taga on.

Tahaksid sa sellele kommentaatorile otsa vaadata?

Ikka tahaksin.

Mis sa talle ütleksid või mida teeksid?

Kingiks raamatu, mis teda hariks. Ma olen ise olnud kommenteerija poolel. See oli 15 aastat tagasi ja veidi aega tagasi palusin talt 100 inimese ees andeks. See polnud niisama sure-maha kommentaar, vaid tööasjadega seotud, aga piinas mind kõik need aastad.

Mis sa arvaks kui uuel aastal tuleks mõni ettepanek erakonnaga ühineda?

Läbi aastate olen neid ikka saanud, olen olnud IRL-is, aga tulin aastaid tagasi ära. Never say never, aga praegu plaani pole.

Pole erakonda või pole huvi?

Huvi on ikka, hoian alati asjadel silma peal, aga mul pole huvi poliitika vastu. Poliitika ja äri on kaks erinevat asja.

Järgmine aasta on palju muudatusi – tulemas on näiteks Saaremaa vald. Kas ärilises mõttes on see hea idee? Emotsionaalses mõttes tore lahendus?

Riiki ei saa võtta kui äri. Talle makstakse makse ja tema jagab need laiali. 25 väikest omavalitsust vs 1 suur omavalitsus – noh, efektiivsuse mõttes on muidugi üks suur parem. Üle riigi on selle plaani tõttu protestid küll toimunud, aga seal taga on eelkõige inimlikkus. Inimesed, kes on praegused vallavanemad, ei pruugi seda rolli kandma jääda ja on hirm, et äkki peab tööle hakkama.

