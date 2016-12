REPLIIK: Päike ja Saaremaa

Neljapäeval oli AK-s uudis, et Kuressaare päikesepealinnaks. Sellega meenus samadelt alustelt –päikeserohkuselt – võrsunud mõte, mida sai MTÜ-ga Saaremaailm hautud siis, kui Saaremaa brändi tehti ja asi eriti ei edenenud: Saaremaa bränd peaks lähtuma päikesest (ka Kaali meteoriit on magama läinud päike) tunnuslausega “Saaremaa – Eesti päikseline pool”, “Saaremaa – the Sunny Side of Estonia”. Joonistasime tollal märgile ka kavandi, kus tunnuslause peal. See päikseline pool saaks hõlmata ka muud peale taevatähe, näiteks spaade mõnu, head teenindust, toidu nautimist ja muidugi saare huumorit.

Merit Karise