Vaikimine hõbe, rääkimine kuld

Millised on olnud lõppeva aasta säravamad mõttekäigud Saarte Hääle veergudel? Kahjuks saame neist siinkohal ära tuua vaid väikese valiku.

“Me ei küsi väikse varba käest, kui palju see ressurssi võtab, et veri sealt läbi käib.” Laimjala rahvamaja juhataja, Kinobussi eestvedaja MIKK RAND peab oluliseks, et ühistransport säiliks ka ääremaal (SH 30.03).

“Näitan maaelu täpselt sellisena, nagu see on. Kui on toad segamini ja pliit must, siis nii on. Ehedus on see, mida inimesed vajavad.” Pajuvärava talu perenaine HEIDI HANSO plaanist agroturismiga tegeleda (SH 17.12).