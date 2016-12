Viidu elanikud võtavad uue aasta vastu taeva all

Viidumäel jätkub täna südaööl aastakümnete pikkune traditsioon, mille kohaselt võtab osa külaelanikke uue aasta vastu maakonna kõrgeimas külastamiseks avatud paigas, Viidumäe vaatetornis.

“Kui uus aasta algab, siis ümberringi hakkavad ilutulestikud järjest pihta,” kirjeldas Viidu külavanem Janno Tuulik (fotol) merepinnast enam kui 70 meetrit kõrgemal asuva Viidumäe torni tipust avanevat vaatepilti aastavahetust tähistavale Saaremaale.

Vaatetorni paistavad kätte Kuressaares, Kärlal, Kihelkonnal ja Salmel taevalaotusse lennutatud raketid, nagu ka kogu lääneranniku külade ilutulestikud. Kõige kauem kestab tornist 20 km kauguselt paistev Kuressaare ilutulestik, mis paneb Saaremaa pealinna sätendama ja särama.

Tuuliku sõnul käib vaateplatvormil uue aasta saabudes alati ringi üks vahuvein. “Meeleolu on sõbralik, surutakse kätt ja kallistatakse,” sõnas külavanem. “Eks seal teinekord ole tuuline ja siis väga mõnus ei ole,” lisas ta.

12 aastat Viidul elanud Marju Zirk on koos elukaaslase Ain Vammuse ja lastega ühed kõige usinamad aastavahetusel torni ronijaid. “Kõige rohkem on meelde jäänud üks täiskuupaistes aastavahetus, kus lumi maas sätendas nii eredalt, et torni minekuks ei olnud taskulampi vajagi,” meenutas Zirk.

Paljude jaoks tekitab tõusmine avatud sõrestikuga vaatetorni kõhedust, ent Marju sõnul kujutab ta mööda treppe tõustes endale seinad ümber, justkui võtaks samme mõnes mitmekorruselises hoones.

“Ma ei vaata üles ega alla, vaid ainult enda kõrgusele,” sõnas Zirk, osutades, et ülesminekust keerulisem on allatulek. “Kes väga kõrgust kardab, tuleb, selg ees, alla, meie tuleme ikka õigetpidi,” lisas ta.

Torni on Marju tõusnud nii suure libedaga (paned paksud kindad kätte!) kui ka tiheda udu ja pilvisusega. “Kuigi näha ei ole tegelikult peaaegu midagi, siis lähed lihtsalt selle teadmisega, et oled igal aastal käinud,” selgitas ta.

Marju pere on aastavahetusel torni kaasa võtnud ka oma kaks last. “Alguses viisime nad üles kaenla all, aga nii kui oma jalg tatsuma hakkas, ronivad juba ise,” rääkis Marju Zirk, kelle lastest vanem on 10 ja noorem 5 aastat vana.

Viidu küla elaniku Priit Lindau sõnul saab Viidu küla rahvas aastavahetusel traditsiooniliselt kokku vaatetorni all ja ehkki kümmekond inimest võtab vaevaks torni tõusta, tähistab enamik inimestest uue aasta saabumist siiski torni all. Priidu abikaasa Rita Lindau tunnistas, et tema aastavahetusel torni minna ei julge, vaid võtab uue aasta vastu torni jalamil. “Olen suvel end mõne korra kokku võtnud ja siis külalistega koos seal ära käinud,” rääkis ta.

VAATETORN