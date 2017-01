AASTA TEST! Kes sa oled?

Saarte Hääl avaldab 2016. aasta lõppemise puhul auväärse professor Kosmose temperamenditüüpide testi. 10 küsimust on koostatud meid ümbritseva maailma järgi ning keerukate kalkulatsioonide põhjal on konstrueeritud võimalikud küsimused ja vastused, mida üks või teine temperamenditüüp võiks anda. Tulemustele on professori poolt boonusena lisatud ainulaadne Kuke aasta ja tavaastroloogia hübriidhoroskoop, millesse on näpuotsaga siputatud astronoomiast ja sipelgate elu uurimisest tehtud järeldusi ning ennustusi uueks aastaks.

1. Kas sa sidruneid sööd?

a) Mis sidrunid? Milleks tegeleda praegu selliste asjadega. Tähtis on, et laevad liiguksid.

b) Jah muidugi. Söön, kingin, joonistan ja žongleerin ka.

c) Nii keerulisi puuvilju mina ei söö. Need on nii eredad. Hakkavad liialt silma. Sibul on hea.

d) Jah

2.Kas oled põdenud katku?

a) No kuulge, kas ma olen sea nägu?

b) Kõike olen põdenud! Entsefaliiti, borrelioosi, difteeriat ja mumpsi. Katk on köömes! Mina katku tõingi. Kilekotiga.

c) Nii isiklik küsimus. Ma tõesti ei taha oma ihuhädadest rääkida.

d) Ei.

3. Kaljulaid või Kaljurand?

a) Mis Laid ja Rand? Sepp oli. Kivi oli. Kalju Kivi. See mees, kes õpetas kunagi telekas linnupuure tegema.

b) Hurraa!!! “Seisa kaljuna, me kodumaa!”. Seda laulu ma tean une pealt! Elagu!

c) Ma tõesti ei tahaks hakata oma suhteid siin lahkama. Kuid kui juba, siis hoopis Savisaar.

d) Mõlemad.

4. Pöidega või Pöideta?

a) Ehk aitaks juba? Kaua te seda väikest valda alandate ja kiusate?

b) Ikka koos! Alati koos! Üks suur vald, nagu suur kodumaa! Seisame kaljuna!

c) Üksi tahan olla. Ärge toppige mulle kedagi ega midagi. Ei taha ühineda või ühtida.

d) Ei tea.

5. Kas Suurde väina tunnel või sild?

a) Milleks küsida asju, millest ei maksa unistadagi? Enne tuleks laevad käima saada korralikult ja siis sidrunite pealt vaadata, et mis ja kuidas.

b) Mõlemad. Tartu maantee tõmbame kohe hopstik silla külge kinni, tunneli teeme Helsingisse välja. Siis paneme käima trammid ja rongid.

c) Ma ei oska kohe nii suurelt mõelda. Ma ise sõidaks aerupaadiga. Paneks vahepeal võrke ja…

d) Ei tea.

6. Kas Saaremaale pagulasi võtame?

a) Ei. Ei ole vaja. Ei taha. Miks? Ei tea. Paha.

b) Muidugi. Kõik võtame vastu. Seltsis segasem. Kaua me ikka siin passime ja üksteisega tõtt vahime? Ma arvan, et nad võiksid oma paatidega kohe otse siia sõita.

c) Võib-olla ühe. Rohkem ei mahuks. Ma arvan, et kahe majapidamise vahele võiks ikka jääda mõni kilomeeter rohkem.

d) Ei.

7. Kas paneme väikesed koolid kinni?

a) Miks kinni? Äkki teeks lahti? Ehk teeks hoopis kinni-lahti? Aasta lahti, teine kinni. Lapsed saaksid koolis käia ainult paaritute numbritega klassides. Geniaalne, kas pole? Aasta passid koolis, aasta passid kodus.

b) Ikka! Kõik kinni! Uksed kinni, aknad kinni. Lauad ette. Lapsed saadame kohe kõik varakult Soome tööle. Seal õpitakse eluks vajalikke oskusi. Niigi tuleb varsti sinna minna.

c) Mina arvan, et tuleks tasa ja targu. Teen ettepaneku koolide toimimiseks kehtestada 35. eluaastast kordushariduse omandamise kohustus. Nagu kordusõppused umbes.

d) Jah.

8. Kuidas meeldib Jüri Ratas?

a) Ei meeldi. Jüri rattal on ainult neli käiku, mulle meeldib kuuega. Ja pealegi on Jüri ratta keskjooks niru.

b) Kenasti! Saaremaa oma poiss ju! Nigu kadakast. Ratas vooliti ikka kadakast. Sitke ratas!

c) Ma tunnen ennast nendele küsimustele vastates juba nagu viies ratas.

d) Hästi.

9. Kas alkohol tuleks ära peita?

a) Puruks peksta! Maha valada! Ära põletada! Mitte ainult alkohol, vaid ka selle tarbijad raekoja külge häbiposti naelutada. Kainenemiseni.

b) Ära tuleb juua. Lõpuni. Liigjoomist ei ole olemas. Kõik mis on, juuakse ära. Liigset ei ole. Midagi ei saa ju üle olla, kui kogu aeg on midagi puudu.

c) Väikese napsu võiks ikka jätta. Külmarohuks või nii. Saaks ujedusest ka üle.

d) Ei.

10. Kus sa uut aastat tervitad?

a) Miks peab kõiki tervitama? Minu pärast võiks vait olla! Igaüks teab ise, kus, kuidas ja kellega ta on.

b) Passime pidus, võtame napsi, laseme raketti ja oleme nii rõõmsad, et ei saa mitte muhvigi aru.

c) Vaatan, kudas sidrunikollane päike end metsa ja mere tagant üles tõstab.

d) Siin.

Tõehetk

Loe oma vastusevariandid kokku. Sa oled selline, millise tähega vastusevariante sul enim kogunes. Juhul kui neid on võrdselt, otsustab 8. küsimuse vastus.

a) Koleerik. Kärsitu ja püsimatu tegelane, kes viitsib lõpmatuseni vaielda. Tähtis pole üldse vaidluse sisu, vaid vaidlus ise. Ärritud kergesti ja naudid seda. Saabuv aasta on sinu jaoks suurte ärritumiste aasta. Esmalt häirivad sind uue aasta tervituspaugud, seejärel ei ole uute praamide kiluvõileivad sinu jaoks kindlasti sobiliku kujuga ning lõpuks käib sulle pinda see, et sa pead hakkama oma aadressis kasutama uut vallanime.

b) Sangviinik. Teed kõike rõõmuga ja tuled kõigega kaasa. Võid kasvõi tundide kaupa tühja passida, tähtis on, et seltskonda oleks. Sind ei häiri kehv laevaliiklus, vajadusel kasvõi ujud üle väina. Uus aasta toob sulle vaid rõõmu ja õnne. Pererõõmu, rahaõnne, reise, tervist, paar rõõmsat pohmelli ja palgatõusu. Kõik tänu sellele, et sul oleks suunurgad nagu kõrvarõngaste küljes kinni.

c) Melanhoolik. Kardad kõike. Peamiselt uut. Oled uje. Sind teeb kurvaks kõik kaduv ja sa ei suuda uute asjadega kohe leppida. Sa pead end alati enne koguma. Näiteks tuleb sul uuel aastal enne nii mõnedki head tunnid Kuivastu kai peal külmetada, kui julged uuele laevale minna. Telekast presidenti nähes paned sa siiani nina vastu ekraani ja otsid kikilipsu kontuure. Sa ei tea veel üldse, mis saab aasta pärast, kui tuleb uus vald. Juba praegu kogud soola, tikke ja petrooleumi. Sinu jaoks võrdub see maailmlõpu või vähemalt mõne väiksema üleujutusega.

d) Flegmaatik. Tööloom. Nagu hobune. Sul on kõigest üsna ükskõik. Peaasi et kärbsed peale ei roniks. Sind ei huvita uuendused. Uuel aastal ei muutu sinu jaoks midagi. Kalendris vahetuvad päevad ja sinu jaoks on need kõik ühesugused.

Koleerik – püsimatu, aktiivne, kärsitu; sangviinik – elav, aktiivne, lõbus; melanhoolik – tagasihoidlik, uje, flegmaatik – rahulik tööinimene