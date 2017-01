Aastavahetuse nädalalõpp: sissemurdmine kultuurimajja ning pühapäevane viinavargus (1)

Nädalavahetusel teenindas politsei kokku 16 väljakutset. Väga suuri intsidente õnneks ei esinenud, kuid patrullidel siiski tööd jagus.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk nentis, et nagu ikka, vajati politsei abi mitmete tülide lahendamisel ning joobes isikutega seotud väljakutsetel. Arestikambrisse oli põhjust kainenema toimetada kaks inimest.

Reede päeval teatati politseile, et Lääne-Saare vallas on vett täis kraavist leitud naisterahva surnukeha. Välisel vaatlusel vägivallale viitavaid tundemärke ei tuvastatud ja kahtlustada võib uppumissurma. 79-aastase naisterahva surnukeha saadeti surmapõhjuste täpsemaks tuvastamiseks kohtuarstlikule lahangule.

Laupäeva, läinud aasta viimase päeva hommikul sai politsei väljakutse Valjala alevis oleva kultuurimaja juurde seoses sissemurdmisega. Hoonesse oli sisse murtud öösel toimunud aastalõpupeo järgselt teise korruse akna kaudu. Politseile on teo toimepanija teada ning alustatud on väärteomenetlust.

Samal päeval teatati politseile intsidendist, mis toimus Kuressaare linnas asuvas kaubandusettevõttes. Kauba pealelaadimisel tekkis tüli meeste vahel, mille käigus 24-aastane mees sai viga. Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust.

Samuti vajati politsei abi õhtul ühes Kuressaare linna hotellis, kus elukaaslaste vahelise tüli käigus tekitas mees naisele vigastusi. Mees toimetati kainenema politsei arestikambrisse ning alustatud on kriminaalmenetlust.

Uue aasta esimese päeva varahommikul toimus kaklus Kuressaare linnas Vaekoja pubi juures, kus intsidendi käigus lõhuti ära lillepott. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Samal ööl avastas Kuressaare elanik koju minnes, et tema elukoha uksel olev postkast ja uksekell on kahjustatud. Kahtlustada võib pürotehnilise toote lõhkamist postkastis. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust.

Pühapäeva päeval teatati aga Saare Selverist, et kinni on peetud 68-aastane mees, kes varastas alkoholi. Alustatud on väärteomenetlust.