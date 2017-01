KAS SA SEDA LUGU TEAD…

Mis mure oli ühel Saaremaa poliitikul seoses presidendikandidaat Marina Kaljurannaga? Kes oli see muusik, kes keika käigus Divas telo kaotas? Mille püüdmist harrastasid saarlased suvel taksoga sõites?

Need ja veel mitmed põletavad küsimused saavad nüüd ja kohe vastuse, sest lõpuks ometi ilmub Saarte Hääles ülevaade aasta jooksul turul ja saunas kuuldud juttudest. Ülearu tõsiselt ei tasu seda võtta. Et tegemist on meelelahutusega, ei pruugi sel tegeliku eluga mingit pistmist olla.

Alustame esimesest küsimusest. Marina Kaljurannaga seoses võttis enne presidendivalimisi sõna Saaremaa EKRE-poliitik M. K., keda häiris tema nime sarnasus M. K.-ga. Nimelt olevat neid tihti segamini aetud.

EKRE-ga seotud Odini sõdalaste juht I. O. teatas veebruaris, et Saaremaale on toodud “umbes 40 pagulast”. Sama totter oli tema hilisem täpsustus: “Kinnitamata andmetel on ka Saaremaal 40–50 pagulast.” Nagu märkis Saaremaalt pärit ajakirjanik H. K., on “kohalikest pagulasvastastest Facebooki gruppidest Saaremaa omades kõige rohkem liikmeid, kuid räimest tumedama nahavärviga inimesi näeb seal vaid kossumeeskonnas”.

Aga Kuressaare linnapea M. K. uusaastavastuvõtt oli sel aastal päris teistmoodi. Laval käis hevibänd ja “vanemad inimesed ilmselgelt kartsid”. Nii vähemalt Saarte Häälele väideti. Muusikavaldkonda käis ka vihje, et “laupäeval oli Divas rets pidu, esines Cartoon, rahvast oli julmalt, muss ja toss oli mega. Cartooni Joosep kaotas telo ka ära.” Aasta lõpul kuulsime aga kõlakat, et Kapteni kõrtsule, mis lärmakate pidude tõttu alatasa naabritel hambus, otsiti uut asukohta. Välja valiti kunagine Tõllakuur, kuid selle omanikuga kaubale paraku ei saadud.

Miks pandi aga kinni Grete poe kõrval asunud kohvik? Sest seal olevat viimasel ajal ainult joodikud istunud. Miks lõpetas Säästumarket alkoholi ostmise puhul Rimi kaardile boonuse lisamise? Väidetavalt alkoholilembeste pudelikorjajate tõttu, kel kõigil oli Rimi kliendikaart…

Üks mandri ajaleht teatas suvel, et Kuressaare suurpoodide alkoholikäive olla Läti alkoralli tõttu langenud kümnendiku võrra. Kui aga Liviko sulges oma Kuressaare poe, olevat seltskond alkoholisõpru kaalunud selle vastu protestikirja saatmist.

Leisis aga räägiti, et vallavolinik I. P. põhjendas volikogu liikme tasu tõstmist muu hulgas asjaoluga, et aastaid kestnud valla ametnike “päheistumine” on kulutanud mõttetult volinike vaimuvara. Virtuaalselt Lääne-Saare vallavolikogu istungil osalenud M. M. väitis, et teda visati virtuaalselt koosolekult välja. Linnapea M. K. tunnistas linnavolikogus, et majandusnõuniku koht oli tehtud K. K.-le, mis ei olnudki järelikult kuulujutt, nagu alguses arvati. Kui K. K. kandideerimisest loobus ja STÜ-d juhtima läks, jäeti majandusnõuniku koht lihtsalt täitmata.

Veebruaris räägiti lugu, et parvlaevalt olla märgatud mandrilt üle jää Muhumaale tulemas korraga kuute hunti. Kas ja kui palju neist tagasi pöördus, pole täpselt teada. Umbes samal ajal sai ajaleht teate, et Kihelkonnal piirab sigade küttimist väidetavalt 55 aasta tagune ENSV seadus. Muhulane L. P. sai PRIA-lt kirja, et tal on vaja “üle lugeda ja teada anda kahest kitsest”. “Minu peas on plaan paari aasta pärast kitsed soetada küll. Niisiis loetakse ehk mu mõtteid?” arvas muhulane.

Veebruaris räägiti, et T. N. firma soovib endale saada toitlustamist uue operaatori praamidel. See kuulujutt läks tõeks. Muide, septembris küsis riigikogu liige P. E. riigikogus, kas on tõsi, et kui riigipööre oleks Türgis õnnestunud, siis oleks Tiiu õigeks ajaks siia jõudnud. Minister M. K. kinnitas talle, et “riigipöördekatses ei ole praamide projekt kuidagi osaline”. Tallinna Sadam olevat tahtnud tuua 12. augustil Saaremaa Sadama sünnipäevaüritusele uue parvlaeva. Esimene neist, Leiger jõudis Eestisse detsembri alguses. “Palun kõigi käest juba ette vabandust,” kujunes TS Laevade juhi K. P. lemmiklauseks.

Maikuus rääkis riigikogu muhulasest liige I. S., et ühel inimesel “õnnestus saada juhuslikult, ka ühte äppi kasutades, Kuressaarest Tallinna sõita helikopteriga, sest ühes erahelikopteris oli vaba koht”.

Maikuu alguses sai Saarte Hääl vihje, et Orissaare alevikus on mõnel juba kartul maas. Pidi olema selline “naabrist varem” lähenemisega võidujooks. Tiirimetsas olla aga üks propelleriga mees taevast alla sadanud.

Juulis jõudis Eestisse mobiilimäng Pokemon GO! Taksojuhid rääkisid, et mitmed mängijad lasknud pokejahil käies end taksoga mööda Kuressaaret sõidutada. Meilgi olevat noored pokemonimängijad autoteele astudes, samal ajal telefonilt pilku pööramata, ohtu sattunud.

Turul kogus suvel suurt populaarsust pinksilaud, mis ühel hommikul olevat ära varastatud. Siiski selgus, et mängijad olid selle lihtsalt teise kohta tõstnud. Auriga taga metsas olevat suvel aga lausa pättide telkla püsti pandud, kus vargusevabadel hetkedel hinge tõmmati. Nasval tekitas suurt furoori kuulujutt, et kodusaarele jõudis tagasi 1994. aastal Estonial elu kaotanud T. A. Hiljem selgus, et Saaremaale sattus mürgeldama üks tema väga sarnase eesnimega sugulane.

Kuulujutud kirjutas üles Andres Sepp