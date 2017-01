Selfitatakse, kui tahetakse end vanaemale näidata

Chillimisest ja hängimisest ning emotikonide saatmisest “omal ajal” ei räägitud, kuid see ei tähenda veel, et seda ei tehtud. Ikka tehti, ainult veidi teisel moel.

Kuressaare memmede tantsurühma Eideratas liikmed arutlesid Saarte Hääle palvel uuema aja kõnepruugi ja mõistete üle. Nii mõnegi kaasaegse väljendi puhul tulid välja huvitavad paralleelid minevikust.

Selfi (endast tehtud pilt)

“Teame, teame, see on enda pildistamine,” teavad memmed rääkida. Endlikepp on aga nende sõnul pulk, mille otsa telefon pannakse. “Nutikas telefon,” täpsustatakse kõrvalt. Tehakse endast pilte aga siis, kui neid soovitakse vanaemale näidata või siis hoopis Facebooki panna. “Jäädvustatakse, mis pidu oli,” selgitab kolmas.

Omal ajal lasti endast pilte teha fotoateljees. “Ikka ühelt poolt ja teiselt poolt lasin pildistada,” selgitatakse, et ka toona ei piirdutud ühe klõpsuga. “Ilusad pildid olid,” on ühine arvamus. Eks see maksis ka muidugi. “Muidu ei saanud midagi, aga ega sellepärast pildistamata küll ei jäänud.” Tuleb välja, et nii mõnigi ateljees tehtud pilt on nüüd tee internetti leidnud. Olevat selline kampaania olnud, kus tuli lapsepõlvest pärit pilt üles riputada, teavad osa tantsurühma liikmetest rääkida.

Äpp (mobiilirakendus)

“Tõmbad äpi alla ja siis sellega saab mängusid mängida, aga ega ma ei oskagi öelda, mis asi ta täpselt on,” lausub üks julgem pärast hetkelist vaikust. Seegi pole saladus, et äpiga saab pileteid osta ja taksot tellida. Nii mõnigi memm on ise internetist pileteid ostnud, kuid ikka arvuti ees istudes. Äpid on seni mängust välja jäänud.

Blogimine (virtuaalpäeviku pidamine) – “Kirjutad, millega tegeled ja siis teised loevad seda,” on konsensuslik arvamus. Kuuldud on eelkõige reisiblogidest. “Kui Tätte ja Matvere käisid reisil, siis lugesin kogu aeg,” teatab üks ja lisab, et hiljem luges ta samast reisist ka ühest ajakirjast. “Kui erinevad need olid!” tõdeb ta, kuid lisab, et eks igaühel ole oma vaatenurk.

Nii mõnedki Eideratta liikmed peavad ka ise väikestviisi päevikut. Kes kirjutab ilmast, kes muudest tegemistest. Ilm on väga kuum teema. “Maalehest vaatan, mis seal ilmast kirjutab ja siis võrdlen meie rajoonilehtedega.” Nii saab võrrelda, kes täppi paneb. Osa memmedest on aga veendunud, et hoopis Norra ilmaportaalid on kõige täpsemad.

Ühe rahvatantsija lapselaps pidas spordiblogi. “Teised said järgi teha,” selgitab ta, et lugejad said praktikas kasutatavaid näpunäiteid.

“Eks ole natuke edevust vaja ja peab olema mida kirjutada. Muidu teised ei loe,” tõdeb kolmas.

On siiski ka neid, keda teiste tegemised suurt ei huvita ja blogimisest seega suuremat ei pea. “Mind ei huvita, mis teised teevad ja pole teiste asi, mis mina teen.”

YOLO (elad vaid korra; ükskõik; vahet pole)

Vaikus, säärasest asjandusest pole keegi siin seltskonnas varem kuulnud. “Ei tahaks arvatagi.” Siiski tuntakse huvi, millises lauses seda imelikku väljendit kasutada võiks.

Trollima (vempu tegema)

“Trollibussiga sõitma,” arvab üks ja taustaks kõlab naer, kuna see polnudki mõeldud tõsise pakkumisena. “Äkki trollid on need kollid,” arvab teine. Lõppkokkuvõttes on kõik kuulnud haneks tõmbamisest ja ninapidi vedamisest, aga trollinud ei ole memmed enda teada kedagi.

Täispikk lugu ilmus 31. detsembri Saarte Hääles.