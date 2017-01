Kuressaare külje all elav ettevõtja Aavo Tamm unistab oma meremuuseumist. “Neid asju on juba nii palju, et pole kusagil hoida. Üksnes roolirattaid on 70-80 ringis. Kellelgi teisel Eestis ei tohiks neid nii palju olla. Täpselt ma muidugi ei tea, see pole ametlik info,” arutleb igasuguse merelise kraami koguja oma eksponaate näidates.

“Merehuvi tekkis isaga kalal käies. Isa oli kalatraaleri kapten. Vahel tormise ilmaga sain merehaigustki tunda. Meremeest minust ei saanud, aga huvi meretemaatika vastu tekkis juba poisikesepõlves,” tõdeb kollektsionäär.

Aavo elamu on juba praegu pooleldi muuseum. Igas toas on midagi merelist. Igast esemest võib Aavo üht-teist pajatada, kuigi paljude asjade kohta põhjalik info puudub. Kunagine kalalaeva kompassialus täidab peremehe elutoas nüüd teist funktsiooni.

“See kõik on originaalne. Viskikapina sobib kasutada küll,” näitab Aavo üht eksponaati. Üsna palju on kollektsioonis veel ankruid, vinte ja sõukruvisid. Laeva laternaidki on sadakond, seega rohkemgi veel kui roolirattaid. Üheks unikaalsemaks esemeks on Aavol ette näidata 1980. aasta 29. novembril Gdanskist Riiga teel olnud ja Ariste lahes madalikule sõitnud rahva keeli kreeka laeva aken.”Pronksist, jällegi originaal. Tegin selle kellaks. Poest niisugust ei osta,” tunneb ta uhkust.

1957. aastal Rootsis ehitatud nn kreeka laevalt, mis kandis lõpuks nime Volare, on Aavo oma kogusse saanud üsna mitu väärtuslikku asja. “Osa asju on mul ema juures Nasval. Sealgi on roolirattaid, ankruid, päästerõngaid ja sõukruvisid. Tahan ükskord kõik asjad ühe katuse alla korjata. Praegu ei näe veel sellest kohta.”

Tõsi on seegi, et odav hobi see kogujale pole. Samas annab Aavo teada, et Saaremaal on tal häid sõpru, kes talle üsna palju esemeid kinkinud.

Antikvariaadid on kogujale kõik teada. “Ülearu kingitusi ei tehta. Näete, siin on üks 1938. aastal välja lastud laeva kell. Selle ostsin Tallinnast antiigipoest. Seda ei saanud ma sinna jätta,” pajatab transpordiettevõtjast mereliste asjade koguja.

Avo Tamme põnevast hobist saab pikemalt lugeda 31. detsembri Saarte Häälest.