MAAILM MÖÖDUNUD AASTAL: Liberaalse ilmavaate taandumine ja populismi esiletõus (1)

Just nii iseloomustavad lõppeva aasta rahvusvahelise elu sündmusi maailma tähtsamad ajakirjandusväljaanded. Nii näiteks kirjutas mõjukas Briti nädalakiri The Economist ühes oma juhtkirjas järgmist: “Kui te usute avatud majandusse ja ühiskonda, kus toimib kaupade, kapitali ja mõtete vaba vahetus, kus universaalsed inimõigused on riigi ja valitsejate omavoli eest kaitstud seaduse jõuga, siis võib vist öelda, et lõppev aasta on teile suure pettumuse valmistanud.”

Kas säärane olukord veel kaua kestab, seda ei söanda asjatundjad eriti prognoosida. Lohutust pakub ehk vaid see, et tavaliselt on rahvale nii väga meeldida soovivad poliitikud olnud kehvad valitsejad. Ajalugu on korduvalt näidanud, et populistide ebakompetentsus ilmneb nende võimutüürile jõudmisel peagi, mis siis ka nende kergelt tulnud kuulsuse kähku läbi põletab.

Üllatus ookeani taga

Suurema osa väljaannete arvates oli lõppeva aasta tippsündmus Donald Trumpi võit Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel. See pani punkti populistide võidukäigule paljudes riikides.

Eksperdid möönavad, et Trumpi äge, sageli isegi õelutsev valimiskampaania rikkus kõiki reegleid, mis on ära toodud üldtuntud poliitikakäsiraamatuis.

Osaliselt olevat tema võit seletatav sellega, et ta esitas väljakutse lääneriikides enam kui pool sajandit kehtinud poliitilisele traditsioonile, kutsudes lõppu tegema süsteemile, mille järgi peavad just ameeriklased kinni maksma teiste vabaduse.

Lisaks lubas ta kaitsta immigrantide eest ameeriklaste töökohti, mida eriti napib majandusraskustes vaevlevates osariikides, kus valijad pole juba aastakümneid hääletanud vabariiklaste poolt.

Igatahes on maailm praegu ärevil ja püüab ära arvata, millised Donald Trumpi ägedatest lubadustest muutuvad USA sise- ja välispoliitika lahutamatuks osaks ja millised olid välja hõigatud vaid selleks, et peibutada võhiklikku valijat. Ametisse vannutatakse ta juba 20. jaanuaril.

Uduse Albioni kired

Suurbritannia võttis aga ebakindla tulevikusuuna ühe teistsuguse populistliku segaduse, Brexiti tõttu.

Pikem tagasivaade, mis toimus 2016. aastal maailmas, ilmus 31. detsembri Saarte Hääles.