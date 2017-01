Hollywoodi laulumeister pani Saaremaa laulu sisse

Uno Naissoo kuulsast laulust “Neil päevil polnud algust” on saanud ingliskeelne laul pealkirjaga “Saaremaa”. Sõnade autor on Hollywoodis tuntud laululooja Alan Roy Scott (pildil).

Laulu ingliskeelsed sõnad loodi Eesti autorite ühingu 25. aastapäeva tähistamiseks elluviidud projekti “Muinaslugu sinilinnust” raames. Tegemist oli Eesti eelmise sajandi poplaulude uue salvestamise ja ka ingliskeelsete tekstide loomisega.

Projekti eestvedaja Mikk Targo rääkis Vikerraadios, et kui ta oli saanud Scottilt sõnad, hakkas ta neid huviga lugema. “Vapustavalt ilus sisu. Tekst läheb-läheb-läheb ja siis järsku: “Ja me kohtusime Saaremaal.” Selline ingliskeelne fraas,” rääkis Targo.

Oma sõnul kirjutas ta kohe autorile, et mis mõttes Saaremaa? “Ta (Scott – R. V.) kirjutas vastu, aga ma olin Saaremaal ja minuga juhtus nii.” Tuligi välja, et Scottiga oli juhtunud Saaremaal sama lugu, mille ta nüüd laulu kirja pani. Targo sõnul oli ta pakkunud, et võib ka mingi muu saare nime panna, kuid jäi Saaremaa.

Sõnad räägivad Saaremaal alguse saanud armastusest, mis on kulgenud üle kivide ja kändude, kuid siiski püsib ning alati on meeles selle alguse paik. Laulu esitab Elina Hokkanen.

Alan Roy Scotti loodud laule on esitanud teiste seas Celine Dion, Luther Vandross, Cyndi Lauper ja Gloria Estefan. Ta on loonud muusikat paljudele filmidele, aga ka sellistele seriaalidele nagu “Melrose Place” või “Beverly Hills 90210”.

Kogu projekti idee põhines küsimusel, miks Eesti kuulsad poplaulud, mis loodud aastatel 1945–1980, ei jõudnud maailma parimate artistideni, hoolimata sellest, et see potentsiaal oli lauludel olemas. Vastus on lihtne: nõukogude võimu tekitatud “punane kardin” välistas toona selle võimaluse.

Seega viidi ellu kaheaastane projekt, kus laulud salvestati uuesti ja loodi neile ka ingliskeelsed sõnad. Projektist oli ERR-i kanalil kavas kontsert, valminud on plaat ja valmimas dokumentaalfilm.

“Saaremaa” laulu on võimalik kuulata Vikerraadio saates “Kuidas sündis “Muinaslugu sinilinnust”, mis on internetis ka järelkuulatav.

Saaremaa

In a moment

in a heartbeat

your whole life can be changed

Just like the moment

I first saw you

that day on Saaremaa

When you smiled

it was over

a brand new love was born

so full of laughter,

and all that came after

that day on Saaremaa

But then in a flash, the years just fly by

with too much to do, and never enough time

till we get forgotten, our love pushed aside

and we start losing ourselves along the way

But somehow, we’re still together

And I’m never, ever gonna let you go

we’re in this moment

where it all started

look at where we are

But then in a flash, the years just fly by

with too much to do, and never enough time

till we get forgotten, our love pushed aside

and we start losing ourselves along the way

But somehow, we’re still together

And I’m never, ever gonna let you go

we’re in this moment

where it all started

back on Saaremaa.