Itaalias esitletakse täna Kaali meteoriiti käsitlevat ajalooraamatut

Täna esitletakse Itaalias Kaali meteoriidi loost vestvat raamatut “Hüperborea meteoriit”.

Itaalia-Eesti seltsi juhtkogu liige Patrizia Romagnoli märgib Saarte Häälele saadetud e-kirjas, et raamat “Hüperborea meteoriit” (“Il meteorite iperboreo”) on hea näide itaalia ja eesti ajaloouurijate koostööst.

“Kogu lugu sai alguse pea kaks aastat tagasi, kui itaalia teleajakirjanik Syusy Blady ning tuumainsner ja harrastusajaloolane Felice Vinci olid lähemalt tutvunud hüpoteesiga, mis seob antiikajaloolaste kirjeldatud müütilise, kusagil kaugel põhjas asuva Thule saare Saaremaaga,” kirjutab Romagnoli. “Pärast hüpoteesiga tutvumist otsustasid nad Saaremaad oma silmaga kaeda ja lähemalt tutvuda Kaali meteoriidikraatriga, et seejärel Saaremaaga seonduvaid saladusi ka Itaalia televaatajale tutvustada.”

Koos Syusi Blady ja Felice Vinciga külastas 2014. aasta suvel Saaremaad ka Euroopa vanema ajaloo asjatundja, Itaalia-Eesti seltsi üks asutajaid Gianni Glinni. Eestis olles tutvusid nad ajakirjaniku ja folklooriuurija Karl Kelloga, kelle 2004. aastal ilmunud raamatu “Põhjamaine vaarao” (it k Il faraone del Nord) tõlge moodustab ühe osa äsja Itaalias trükivalgust näinud raamatust.

Patrizia Romagnoli sõnul tulid kõik nimetatud isikud välja oma hüpoteesiga sündmustest, mis kunagi kauges minevikus võisid Saaremaal ja Läänemere piirkonnas tervikuna juhtuda ning milline võis olla nende sündmuste mõju kogu inimkonna ajaloole.

“Iga autor jutustab oma loo neist oletatavatest sündmustest, mis ühendavad Põhjala rahvaid lõunas Vahemere ääres elavate rahvastega,” kirjutab ta. “Sealjuures kasutab Syusi Blady näiteks terminit “mererahvas” ja on veendunud, et kunagi kauges minevikus on see mererahvas olnud sedavõrd edukas, et selle esindajad olid võimelised seilama mööda merd ja jõgesid lõunasse kuni Musta mereni ning sealt edasi Vana-Kreekasse ja teistesse Vahemere piirkonna maadesse.”

Mis puudutab aga Felice Vincit, siis tema hüpotees on tuntud juba kauem. Nimelt ilmus 1995. aastal tema essee “Homerose jutustuste Balti päritolu” (it k Omero nel Baltico, saggio sulla geografica omerica). Selles viitas ta Homerose kirjeldatud kuskil külmal maal toimunud ning päevi ja öid kestnud lahingutele, mille üks osapool olid karusnahkadesse rõivastatud sõjamehed. Võib oletada, et need lahingud leidsid aset kuskil Läänemere kandis, arvab Felice Vinci.

“Äsja Itaalias ilmunud raamatu juures on aga kõige tähtsam see, et esimest korda on ilmunud teos, milles Itaalia ja Eesti autorid püüavad omavahel siduda kahe teineteisest geograafiliselt kaugel asuva rahva kaugema mineviku,” märgib Patrizia Romagnoli.

Raamatu “Il meteorito iperboreo” esitlus toimub 3. jaanuari õhtul Türreeni mere kaldal asuva Gaeta linna Merendusklubi (Club Nautico) hoones.

SELGITUSEKS