Karsummijad toetavad Tillunire puhastamist (+GALERII) (1)

Neljandat aastat järjest hüppasid talisupluse harrastajad 1. jaanuaril Orissaare jahisadama kailt vette.

Ürituse korraldaja Heiki Hanso ütles, et vette hüppas üle kolmekümne inimese. “Paar tükki rohkem kui eelmisel aastal,” rõõmustas ta, et idasaarlaste Karsumm jätkuvalt populaarsust kogub. “Kai hakkab juba kitsaks jääma, pealtvaatajad ei mahu äragi,” lisas ta. Hanso tõdes aga, et neid, kes esialgu lubasid vette hüpata, oli rohkemgi. “Öösel hakkas tulema sõnumeid neilt, kes lubasid tulla, aga kellel pidu läks ilmselt pikale,” märkis ta.

Korraldajal jagus siiski häid sõnu ka neile, kes loobusid: “Müts maha, et inimesed teavad oma piire ja ei tule ennast lõhkuma. Pole mõtet kehalist šokki tekitada, kui öö läbi on magamata oldud.”

Tänavu anti üritusele ka heategevuslik mõõde. Nimelt koguti Karsummil annetusi Tillunire pilliroost ja setteist puhastamiseks. “Sellega avame kaladele ja kergveesõidukitele ainsa rändetee läbi väinatammi,” selgitas Hanso.

Ta lisas, et tegemist on tööga, mida kogukond saaks Väikese väina jaoks teha. Samuti toonitas Hanso, et ojade süvendamine ja taastamine omab kiiret mõju. “Meil tehti Nenu kraav seal väinatammi kõrval puhtaks ja juba järgmine kevad istusid õngemehed silla peal,” tõi ta näite.

Nüüd oodatakse Hanso sõnul keskkonnaametilt tingimusi ja seejärel võetakse ettevõtetelt, kellel vajalik tehnika olemas, pakkumised. Juhul kui kõik läheb plaanipäraselt, võiks tööde teostaja selguda märtsikuus.

Seda, kui palju tööd maksma võivad minna, ei osanud Hanso hetkel veel öelda. “Pole pakkumisi, sest ei tea tingimusi,” märkis ta. Anum, kuhu Karsummil raha koguti, on nüüdseks viidud Orissaare kauplusse.

Väikese väina seisundi parandamise esivõitlejana tuntud Heiki Hanso tõdes, et vaatamata kampaaniatele ei ole sellele, et väinas midagi muutuma hakkaks, sammugi lähemale jõutud. “Aga ega me seda teemat ilma mõistlike vastusteta rahule ei jäta,” kinnitas ta siiski, et Väikese väina selts alla ei anna.

Talisupluse üritus toimus ka Kuressaare supelrannas. T-klubi eestvedamisel hüppas 31. detsembril vette üle paarikümne inimese.