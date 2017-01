Laimjala plaanib kaasavat eelarvet (1)

Laimjala valla teabelehes Vallaelu kirjutas vallavanem Vilmar Rei, et eelarve menetlemisel soovitakse kogukonna kaasamõtlemist niinimetatud kaasava eelarve osas, et leida noortele vaba aja sisustamise võimalusi vastavalt nende soovidele.

Saarte Häälele ütles vallavanem, et täpsemalt saab sellest teemast rääkida pärast järgmist vallavolikogu istungit. Siis täpsustatakse eelarve menetluse käigus tingimused ja rahalised vahendid.

“Praegu on lihtsalt tulnud igati positiivne ettepanek anda ka noortele võimalus teatud ajavahemiku jooksul kaasa rääkida ning esitada soove ja ettepanekuid uute vaba aja veetmise tingimuste loomiseks,” lausus Rei. Ta lisas, et räägitud on näiteks teisaldatavatest discgolfi korvidest, jalgpalliväljaku katte uuendamisest ja välistingimustesse sobivatest jõutreeningu seadmetest.

Kaasavat eelarvet on Saare maakonnas kasutatud seni vaid Kuressaares. Linnaski on valdav osa populaarsematest ettepanekutest olnud seotud noorte vaba ajaga.