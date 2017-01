Mihkel Räim: oli minu aasta

Saare maakonna parimaks meessportlaseks valitud jalgrattur Mihkel Räim tunnistas, et tiitel maitseb hästi ja ta loodab, et neid tuleb veel, kuna vanust on tal alles 23 aastat.

“2016 oli minu jaoks hea aasta,” tõdes ta. “Ettevalmistus järgmiseks hooajaks juba käib, tänavune aasta tuleb unustada ja selle pealt väga kaua lulli lüüa ei saa. Mul endal kasvab ka isu ja tahaks kusagile kõrgemale jõuda.”

Mihkel Räime meeskonnal Cycling Academyl on plaanid tehtud, et 2018. aastal sõita ühte suurtuuri, eelistatult Giro de Italiat. “Aga mine tea, mis maailmas ja jalgrattaspordis juhtub, sajaprotsendilist garantiid pole,” lausus Räim.

Klubi 2017. aasta võistluskalender pole veel lõplikult paigas, aga meeskond on andnud sisse soovi osaleda mainekal Paris-Roubeaux’l, kus Mihkel Räim tahaks kindlasti sõita, et selle legendaarse võidusõidu maitse suhu saada.

Suvel toimuvad Gotlandil Saarte mängud, kus Mihkel Räimel vajab kaitsmist tiitel grupisõidus. “Mul peaks olema siis vaba aeg ja peaks saama sõita,” rääkis rattur. “Oleneb muidugi, kas meeskond mind sellele võistlusele lubab, kuna ma kannan seal Saaremaa vormi ja kui peaks õnnetus juhtuma, siis ei oleks nad nõus. Ise küll sooviksin tulla ja seda melu seal nautida ning koos poistega midagi korda saata.”

Kindlasti tahab Saarte mängudel defileerida ka Karl Patrick Lauk. “See polegi asi omaette, sest jalgrattasport on meeskonnaala. Steven Kalf on ju ka abiks ja kamba peale organiseerime seal kindlasti midagi põnevat,” rääkis Mihkel Räim.