Nädala ilm tuleb südatalvine

Ilmateenistuse andmeil tuleb alanud nädala ilm südatalviselt külm ja oodata on ka lumesadu. Täna kaugeneb madalrõhkkond Kesk-Venemaale, selle mõju Läänemere ümbrusele väheneb ja paiguti muutub taevas selgemaks, mõnes kohas sajab vahetevahel ikka lund. Tuul rahuneb ööks ja on muutliku suunaga, päeval pöördub kagusse ning õhtul muutub saartel tuntavamaks. Külma on 2–8 kraadi.

Kolmapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond, samal ajal liigub Lõuna-Rootsist üle Läänemere ja Leedu kagusse uus aktiivne madalrõhkkond. Praegustel andmetel jääb tihedama lumesaju põhjapiir Läti kohale ja Eestis sajab vaid kohati nõrka lund. Külma on 7–12, saartel ja Edela-Eestis 2–7 kraadi, väga kõledaks muudab ilma aga tugev tuul.