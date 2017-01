Ott Tänak tahab kihutada Saaremaa rallil

Autoralli maailmameistrivõistluste etappide soodne ajagraafik võimaldab Ott Tänakul startida 50. Saaremaa rallil ja oma kinnitusel on ta kodusaarel kihutamisest väga huvitatud.

Oktoobris on autoralli MM-i WRC-sarjas kaks etappi – 5.–8. oktoobril sõidetakse Hispaanias ja 26.–29. oktoobril Suurbritannias. Kuna kodune Saaremaa ralli toimub 13.–14. oktoobril, on meie esirallimehel suurepärane võimalus kihutada ka kodupubliku ees.

“Püüan võimalusel kohal olla,” ütles Ott Tänak Saare maakonna spordiaasta pidulikul lõpetamisel. Koos Raigo Mõlderiga maakonna parimaks võistkonnaks valitud rallipiloot lisas, et auto ja kõik osalemiseks vajalik on olemas.

Konkurents 50. Saaremaa ralli võidule kujuneb eeldatavalt tihedaks, sest rajale võib oodata näiteks ka Ott Tänaku vana Ford WRC-ga sõitmist plaanivat Georg Grossi.

“Eks tuleb hoolega jalga gaasi peal hoida,” tunnistas Ott Tänak. “Kodurallile sõitma tulles on peaeesmärk lõbu ja soov teha midagi töövälist, et sellest rutiinist välja saada. Seepärast on mõnus vahel ka selliseid väiksemaid võistlusi sõita.”

Ott Tänak peab kodusaare rahva toetust ja nende ees võistlemist oluliseks. “Kui Saaremaa oma inimesed minu saavutused esile tõstavad, on see alati hea ja igasugune tunnustus on igale sportlasele väga motiveeriv. Sel aastal oli keeruline koju saada, kuna uute autode arendamine võttis palju aega. Aga Saaremaa fännid on raja ääres olnud üle maailma ja kohati on neid olnud rohkem kui teisi eestlasi.”

Maailmameistrivõistluste hooaeg algab Monte Carlo ralliga, kus esimest korda on võistlusrajal Ott Tänaku meeskonnakaaslane, viimaste aastate valitseja Sebastien Ogier. “Koostöö on sujunud väga hästi,” lausus Ott Tänak. “Ühtegi võistlust pole veel olnud ja eks see õige pale tuleb siis välja, kui võistluseks läheb. Meie eesmärk on muidugi temast kiirem olla ja eks tiimikaaslast on alati soov edestada. Teeme kõik, mis võimalik.”