Ott Tänaku perre on oodata pisikest lisa

Läinud aasta parim rallipiloot Ott Tänak tunnistas Saarte Häälele, et nad ootavad abikaasa Janikaga peagi perelisa.

“Perelisa tuleb uue aasta esimeses pooles,” kinnitas ta rõõmustavat uudist vahetult enne eelmise aasta lõppu. Mullu augustis abiellunud Janika ja Oti peres kasvab peagi juba kolmeaastaseks saav tütar Mia.

Janika Tänak ütles Saarte Häälele Otti iseloomustades, et ta ei oskaks paremat isa oma lastele soovidagi. “Otile on alati lapsed meeldinud ja ta saab nendega väga hästi läbi,” kinnitas Janika. “Ta pole mitte ainult parim isa, vaid ka lemmikonu oma õepojale.”

Janika kinnitusel on Ott väga perekeskne inimene. “Perest ta hoolib ja see on talle alati number üks, mistõttu me püüamegi toetada teda tema karjääris nii palju kui võimalik, sest kui me seda ei teeks, ta ilmselt rallit ei sõidaks,” arvas Oti abikaasa.

Ehkki Ott on perest palju eemal, tuntakse tema kohalolekut sellegipoolest pidevalt – ei möödu ühtegi päeva, kus pere omavahel ei suhtleks. “Ise mõtleme, et küllap Mia meil sellepärast nii varakult rääkima hakkaski, sest suhtlema peab palju telefoni teel,” lausus Janika, lisades, et videokõned ja häälsõnumid on nende peres igapäevane asi.

“Paljud arvavad, et meie laps on veel nii väike, et ta ei saa aru, mida isa teeb, aga tegelikult see nii ei ole – Mia on sellega üles kasvanud ja see on tema jaoks sama tavaline kui mõnele teisele lapsele see, et tema isa üheksast viieni päeval tööl käib,” selgitas Janika Tänak. “Nii et kui keegi mainib midagi tööle minemisest, siis on Mial kohe küsimus varuks, et mis töö sul on – kas rallitöö või kontoritöö? Ehk et kas nagu issil või emmel,” muigas Janika.