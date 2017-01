Sissemurdja jäi kohe vahele

Möödunud aasta viimase päeva hommikul anti politseile teada, et Valjala alevikus asuvasse kultuurimajja on sisse murtud. Omavoliliselt sisse tunginud noormees on politseile teada ja tema suhtes alustati väärteomenetlus.

Laupäeval toimus Valjala rahvamajas aastavahetuspidu, pärast mida sai politsei teate kultuurimajja sissemurdmisest. Majja oli peojärgselt sisse tungitud teise korruse akna kaudu.

Vallavanem Aare Martinson kinnitas juhtunut ja ütles, et kultuurimajale tekitati kahju õnneks vaid lõhutud akna jagu. Ta lisas, et tegu oli tõenäoliselt tiivustatud peomeeleolust ning asjaga tegeleb edasi politsei. Vallavanem sõnas, et aken parandatakse küll kiiresti ära, aga kulud jäävad tõenäoliselt siiski lõhkuja kanda.

Martinson märkis, et tema vallavanemaks olemise ajal sarnast asja varem juhtunud ei ole ning loodetavasti rohkem ka ei juhtu. Kohaliku sõnul on aga rahvamajas ennegi salaja sees käidud.