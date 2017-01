Tõllu saabumise kuupäev ikka lahtine (4)

TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul selgub selle nädala jooksul, millal parvlaev Tõll Poola Remontowa tehasest Eestisse sõitma hakkab ja kohale jõuab.

“See selgub sel nädalal. Meil on mehed [Poola] tehases, [Tallinna Sadama nõukogu liige] Mart Luik sõidab ka kolmapäeval tehasesse, eks siis vaatame, kas algab laeva vastuvõtmine või natuke venib veel see asi. Ei taha praegu spekuleerida rohkem. Niipea kui me teame, et vastuvõtmine algab, siis oskame öelda, mis päeval Tõll tulema hakkab ja millal ta Eestisse jõuab,” ütles Padar BNS-ile.

Esialgu lootis Tallinna Sadam Poolas valmiva parvlaeva Tõll vastu võtta eelmise aasta lõpus, kuid tehas ei suutnud kõiki vajalikke töid selleks tähtajaks teostada.

Virtsu–Kuivastu liinile tulev Tõll on 114 meetrit pikk ja mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Laeval on päästevahendid 700 reisijale ja kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laeva töökiirus on 10 sõlme ja maksimaalne kiirus 15 sõlme. Laeva merekatsetused algasid 20. novembril. Parvlaeva Tõll Eestisse jõudmine on korduvalt edasi lükkunud, augusti lõpus prognoosis Kaido Padar, et laev võiks Eestisse jõuda juba oktoobri keskpaigas.