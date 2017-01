Vollefinaalide üheksast saarlasest krooniti võitjaks kaks

Kuigi üheksa saarlase osalusel toimunud Eesti naiste ja meeste võrkpallifinaalid kujunesid tasavägiseks ja emotsionaalseks, krooniti Kohilaga võitjaks Eliisa Peit ja Pärnuga Hindrek Pulk.

Tallinnas Audentese spordihoones mängitud Eesti naiste võrkpallikarikavõistluste finaalis alistas Kohila VK /E-Service TTÜ/Tradhouse’i 3 : 1 (25 : 17, 25 : 15, 21 : 25, 26 : 24) ja Eliisa Peit sai võiduga kahe eelmise aasta kaotuse eest magusa revanši. Finaalikaotusega pidid seekord leppima Mari Loorman, Kaisa Õunpuu ja Maali Kanemägi.

Võitjatele 7 punkti toonud Eliisa Peit tunnistas, et mäng kujunes oodatult raskeks. “Sel aastal oleme paremini mänginud ja on õnnestunud neid ka võita,” lausus ta. “Mäng oli selline, nagu ootasime. Plaan oli kahe viimase aasta kaotused parandada ja ootasime seda mängu. Mängisime nad algul üle hea kaitsemänguga. Kolmandas geimis lasime ise lõdvaks ja arvasime, et on tehtud. Vajalikul hetkel saime servi paika ja teised asjad hakkasid ka toimima.”

Väärilised vastased

Finaal algas võrdsete vastaste heitluses ja murrang tuli Kohila 18 : 15 eduseisus, kui TTÜ naised Eliisa Peidi kahe ässpallinguga tekkinud vahet enam tagasi mängida ei suutnud. Teine geim kuulus kindlalt Kohilale, kes sai 8 : 0 algedu ja võitis geimi 25 : 15.

Ka kolmandas geimis kulges kõik algul Kohila taktikepi järgi. Nad said 18 : 11 ette ja olid teel võidu poole, kuid hea serviga sai TTÜ/Tradehouse 22 : 18 ette ja võitis geimi. Neljandas geimis oli TTÜ ees 24 : 21, kuid kaotas ikkagi 24 : 26.

TTÜ naiskonnale 4 punkti toonud Kaisa Õunpuu tunnistas, et on tulemuses kindlasti pettunud. “Hakkasime kartma, et võimegi neljanda geimi ja mängu ära võita. Servid tulid hästi üle, aga me ei suutnud palli maha lüüa ja rünnak ei õnnestunud,” leidis ta. “Kohila oli algul parem, me olime serviga hädas, millega meid ära murti. Kolmandas tulid uued mängijad, selg oli vastu seina ja pidi mängima hakkama. Plaan oli oma asjad korralikult ära teha ja neile vastu hakata.”

Kaotajatele tõid Mari Loorman veel 12 ja Maali Kanemägi 8 punkti.

Samas mängitud meeste finaalmängus alistas Pärnu Võrkpalliklubi 3 : 2 (20 : 25, 25 : 21, 25 : 21, 22 : 25, 15 : 12) Selver Tallinna ja triumfeeris sarjas kolmandat aastat järjest.

Pärnuga pjedestaalile astunud Hindrek Pulk märkis, et võidu tõi õnn ja seda oli neil seekord Selverist rohkem. “Minu arvates oli mõlemalt poolt üks kole mäng ja täna rahvale võrkpalli-ilu kahjuks ei pakutud,” tõdes esimese geimi mänginud ning hiljem episoodiliselt sekkunud ja vaid kaks punkti toonud punktikahur. “Mängus oli palju oma vigu ja eksimusi, rünnakud olid audis ja tõsted aia taga. Oma mänguga ei saa ka üldse rahul olla, ei ole klappi meie uue sidemängijaga. Vigastuse taha ei saa pugeda.”

Kohtumise ühe võtmemomendina tõi Selveri peatreener Rainer Vassiljev välja just Hindrek Pulga, kes lõi temale mitteomaselt alustuseks seitsmest tõstest punktiks vaid kaks. Selveri 19 : 15 eduseisul asendas Pärnu loots Avo Keel saarlase Edvarts Buividsiga.

Avageimis kõmmutas Buivids maha kõik kolm tõstet ja kogus mängu lõpuks Pärnu parimana 19 punkti. “Alguses lõi ta ülihästi ja meil läks kohanemisega aega. Tema enesekindlus kandus üle aga tervele Pärnu võistkonnale,” selgitas Selveri juhendaja.

Närvidemäng

Täismaja publiku ees mängitud kohtumises oli tegemist kahe võrdse võistkonna heitlusega, kus geimid langesid vaheldumisi, ja nii pidi võitja selgitama otsustav viies geim. Kõik kulges tasavägiselt seisuni 11 : 11. Siis tegid pärnakad 4 : 1 vahespurdi ja vormistasid endale järjekordse karikavõidu.

Selverile seitse punkti toonud Karli Allik tunnistas, et pettumus on suur, sest selline 2 : 3 kaotus on alati valus. “Eks minu üheks selle aasta eesmärgiks oligi Eesti karika võit,” lausus noormees. “Raske öelda, mis määravaks sai. Ilmselt lihtsad momendid, kus peaks olema serv käes ja pall peaks kindlalt maha jääma, aga seda me teha ei suutnud. Nad said blokis käed vahele, pall jäi mängu ja lõid ära.”

Üldiselt oli mäng Karli Alliku hinnangul võrdne ja mõlemad meeskonnad tegid palju lolle vigu. “Aga eks sellised kohtumised ongi närvide mäng ja otsustavaks sai, kelle närvid rohkem vastu pidasid,” leidis ta.

Selverile tõi Mihkel Tanila 14 ja Siim Ennemuist 12 punkti, liberona tegutses väljakul Denis Losnikov.