Abipolitseinikega sõlmiti lepingud

Kuressaare linnavalitsus võttis käsunduslepinguga tööle abipolitseinikud, kelle ülesandeks on avaliku korra kindlustamine. Abipolitseinikuks on oodatud kandideerima kõik kogukonna turvalisusest hoolivad inimesed.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk (pildil) ütles, et politsei ja linnavalitsuse vahel on sõlmitud koostöölepe, mille alusel planeeritakse eelarvesse raha abipolitseinike tegevuse toetamiseks ja nende tegevusega seotud kulude hüvitamiseks. “Abipolitseinikke on Kuressaare politseijaoskonnas 25 ning enamasti panustavad vabatahtlikud liiklusjärelevalvesse ja avaliku korra tagamisse,” sõnas Sikk.

Sobivatele kandidaatidele tehakse 40-tunnine koolitus ja hiljem on võimalik saada täienduskoolitust. Abipolitseinike roll on kogukonnas aastatega omandanud järjest suuremat tähtsust ja politsei vaatevinklist on kahtlemata hea, kui kogukonnas on inimesi, kes omavad suuremaid teadmisi turvalisusest, nentis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment. Ta lisas, et tegutsedes suurema turvalisuse nimel, näitavad need inimesed teistele head eeskuju.

Matis Sikk ütles, et politsei ootab oma ridadesse uusi ja tegusaid inimesi ning huvilised saavad täpsemat infot abipolitseinikuks kandideerimise tingimuste ja muu vajaliku kohta veebilehelt www.abipolitseinik.ee. Saare maakonna inimesed, kes soovivad vabatahtlikuna kogukonna turvalisusse panustada, on oodatud võtma ühendust meilitsi aadressil matis.sikk@politsei.ee.