JUHTKIRI: Turvalisuse nimel

Avalik kord ja turvalisus on aktuaalsed teemad alati – puudutavad need ju meid kõiki. Pigem aga kiputakse selles valdkonnas toimuvat kritiseerima kui rahulolu väljendama.

Sageli on kriitika märklauaks korrakaitsjad. Küll ei tee politsei turvalisuse heaks piisavalt või kui teeb, siis hoopiski mitte nii, nagu arvustaja meelest õige oleks. Teavad ju kritiseerijad kõige paremini, kuidas asjad peaksid käima, et kogukond võiks end kaitstuna tunda ja igale pätile koht kätte näidataks.

Miskipärast aga ei kipu need arvustajad turvalisuse heaks ise midagi konkreetset ette võtma, jäädeski suuga suure linna tegijaiks, kes käega kärbsepesagi ehitada ei suuda.

Need inimesed, kes abipolitseinikuks saada otsustavad, on ilmselgelt teisest puust. Seda tööd on valmis tegema need, kes tõepoolest tahavad kogukonna turvalisuse heaks midagi ära teha. Sest turvalisem saab me elu olla alati.