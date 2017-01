Lasterikastel peredel oli tempokas aasta

“MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus tempokasse aastasse mahtus väga palju tegemisi, ettevõtmisi, üritusi ja loomulikult ettevalmistusi järgmiseks aastaks,” kirjutab ühenduse liige Eliis Paimre.

Saaremaa lasterikaste perede ühendus on üks suur pere, kus üksteist hoitakse, abivajajaid nõu ja jõuga aidatakse ning korraldatakse vahvaid ettevõtmisi, koolitusi ja üritusi.

Meie ühendusse kuulub pea 80 perekonda, kus kasvab vähemalt kolm last. Kokku teeb see ligi 400 vahvat ema, isa, poissi ja tüdrukut. Kaks toetajaliiget, Tiiu Põrk ja Koidu Heinmaa on ühendusega seotud olnud selle loomisest peale.

Viieliikmeline juhatus toimetab ühenduse heaks vabatahtlikkuse alusel. Ikka selleks, et Saaremaa lasterikastel peredel oleks tore koos olla, koos käia, muresid ja rõõme jagada. Juhatuse liikmete ja vahvate abiliste koostööna toimus lõppeval aastal palju erinevaid ettevõtmisi. Aasta esimesse poolde jäid vastlapäev koos Olafiga ja emadepäeva üritus “Emad ja tütred”, kus maiustati koogiga, meisterdati ehtepurke ja pildiraame.

Eesti lasterikaste perede liidu suurperepäev Vembu-Tembumaal oli elamusterohke ja meeldejääv. Tore oli meie ühenduse suvepäev Lümanda lubjapargi külastamisega ja ühis­üritustega Leedri külas.

Eesti lasterikaste perede liidu suvekool leidis seekord aset Ida-Virumaal Salla mõisas, kuhu tuli kokku 380 perekonda üle Eesti. Toimusid õpitoad, tehti sporti ja katsuti jõudu, mängiti, tantsiti ja nauditi koosolemist. Vahva oli liiduga koostöös toimunud perepäev Lottemaal.

Meie ühendus osales kolmandat korda kampaanias “Lapsed kooli”, millega koguti Selverites kokku 45 668 koolitarvet. Saaremaal kogutud koolitarvikute hulk, 2360 ühikut, oli Rakveres kogutu järel teine tulemus. Koolitarbed jagati lasterikaste perede laste vahel vastavalt iga pere soovidele.

Meeldejääv oli sügispäev Koigi raba ja Saaremaa tuntud köögiviljakasvataja Rautsi talu külastamisega. Talus saime sooja vastuvõtu osaliseks, tutvusime toodangu ja kasvatusmeetoditega.

Isadepäeva üritus “Isad ja pojad” Haeska karjääris koostöös Saare Safariga oli ettevõtmine, millest rääkimine paneb seal osalenud isadel ja poegadel praegugi silmad särama. Sõideti offroad´i, orienteeruti Navicup´i äpi abil, grilliti vorstikesi, veedeti ühist kvaliteetaega. Detsembri alguses olid pered oodatud traditsioonilisele jõulupeole hotelli Meri restorani Marine, et koos torti süüa, jõulupakke avada ning saada osa Saaremaa poistekoori ja Semiiri eeskavadest. Väga tore oli tõdeda, et jõulupeol osales rekordarv rahvast – üle 220 inimese.

Lõppenud aasta oli eriline ka seetõttu, et pered said osa mitmest väljasõidust mandrile: koos käidi vaatamas Estonia teatri etendust “Karlsson katuselt“, külastati Tallinna Lennusadamat ja Energia avastuskeskust.

Mullu liitus meie ühendus projektiga “Hüpe liikmesorganisatsiooni tagahoovi”, mille eesmärk on selgitada, mis on maakondlike ühenduste probleemid, kuidas saavad oma ülesannetega hakkama juhatused, kas nende töö on tulemuslik ja millist tagasisidet ühendusele annavad organisatsiooni kuuluvad liikmed.

Kevadel pälvis meie ühendus vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgise, tunnustamaks vabatahtlike kaasamise head taset.

Ühendusel on uueks aastaks plaanide tegemine täies hoos. Sõbrapäeval on plaan üllatada emasid-isasid, 14.–16. juulil on Saaremaa ühendusel au ja suur vastutus viia läbi Eesti lasterikaste perede liidu 22. suvekool Oitme matkamajas. Ootame sinna osalema ligi 700 inimest üle Eesti, kellele on pakkuda kolme päeva jagu vahvat tegevust ja mänge, huvitavaid õpitubasid ja toredat meelelahutusprogrammi. Suvekooli korraldamisel pööratakse tähelepanu just piirkondlikule eripärale, kogukonna pärandkultuurile ja kohatunnetusele.

Kõiki oma tegemisi poleks me saanud teha meie sõprade ja toetajateta. Suur tänu teile!