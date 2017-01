“Laulukarusselli” hääletusel saab toetada saarlasi

ETV legendaarse saate “Laulukarussell” uue hooaja esimeses osas astusid üles Saare maakonda esindavad Georg Paomees ja Oliver Leppik.

Igas saates valib žürii kolm lauljat ehk ühe laulja igast vanuse­grupist, kes pääsevad edasi poolfinaali. Saaremaa laulupoisse žürii edasi ei saatnud, kuid võistlusest päris väljas nad siiski ei ole. Nimelt saab mõlema poisi poolt hääletada telefoni teel. Georg Paomehe poolt saab hääle anda numbril 90 07 015 ja Oliver Leppiku poolt numbril 90 07 018. Hääletuskõne hind on 1.90 eurot. Televaatajate lemmik kõigist saadetest jõuab otse finaalkontserdile. Hääletus kestab 8. jaanuarini.

Kümneaastane Georg Pao­mees Saaremaa ühisgümnaasiumist (juhendaja Mari Ausmees) esitas Siegfried Walendy loo “Ärge heitke sõnu tuulde”, mille on tõlkinud Tiiu Varik. Saatejuht Mai Palling tõi välja, et lisaks laulmisele tegeleb Georg judo ja purjetamisega ning talle meeldib süüa teha. Saatejuhi soovil demonstreeris Georg ka ühte judovõtet.

Üheteistaastane Oliver Leppik Kuressaare gümnaasiumist (juhendaja Helle Rand) laulis Peeter Vähi ja Reet Linna loo “Üks laul, üks viis”. “Laulukarussellil” osaleb ta teist korda, nüüd juba vanimas ehk 11–13-aastaste vanusegrupis. Teine saatejuht Kristel Aaslaid märkis, et laval on Oliver olnud juba kaheksa aastat. Oliveri sõnul on oluline, et lavale minnes ei tohi närvis olla: “Muidu võib kõik sassi minna.” Aaslaid palus Oliveril ka veidi improviseerida, millega ta suurepäraselt toime tuli.

“Laulukarusselli” Saaremaa juurtega produtsent Kadi Katarina Priske rõõmustas, et nii Georg, Oliver kui ka Mihkel laulsid erakordselt hästi. “Saaremaa laste laulutase on ülimalt kõrge,” kinnitas ta. Nimelt esindab noorimas vanusegrupis Saaremaad Mihkel Nõu Orissaare lasteaiast Päikesekiir (juhendaja Krista Kütt), kes astub üles “Laulukarusselli” kolmandas saates, mis on ETV eetris 15. jaanuaril.

Edasi poolfinaali pääsesid esimesest saatest Lucas Christopher Varema Tallinnast, Maria Bianca Kiiler Viljandimaalt ja Helen Alp Läänemaalt.

“Laulukarusselli” saatejuhid on sel hooajal Mai Palling, Kristel Aaslaid ja Märten Matsu. Muusikajuht on Urmas Lattikas, toimetajad Laura Kõrvits ja Birgit Rae ning režissöör Elo Selirand. Saates osalevad lapsed, kes on olnud oma linna või maakonna lauluvõistluste edukaimad.