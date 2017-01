Loodussõprade selts on Laimjala valla aasta tegija

Laimjala loodussõprade seltsi tunnustati Laimjala valla aasta tegija 2016 tiitliga valla elu mitmekesisemaks muutmise eest.

MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts oli Debora Vaarandi juubeli tähistamise ja mälestuskuju püstitamise peakorraldaja. Poetessi juubeliaasta üritusi hakati ette valmistama 2014. aastast. Muu hulgas korraldati Laimjala mõisapargis kahel aastal heategevuslik kontsert “Laimjala valss”. Kolmas samanimeline kontsert toimub tänavu juunikuus.

MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts juhatuse liige Kaja Sepp kinnitas, et selts tegutseb suure õhinaga edasi, kuid võrreldes viimase paari aastaga võetakse ehk siiski veidike hoogu maha. “Kuju juures on meil veel vaja veesilm ja väljak korda teha ja pingid ilusasti paigutada,” märkis ta ja lisas, et need tööd plaanitakse valmis saada 3. juuniks.

Suvel on aga kavas avada vähemalt kaheks kuuks Debora Vaarandi kuju läheduses infopunkt. Lisaks voldikute jagamisele ja käsitöö müügile plaanitakse laenutama hakata jalgrattaid. “Kolm ratast on juba olemas,” kinnitas Sepp. Ta selgitas, et nii saavad huvilised autoga kohale tulla ja seejärel Laimjala kanti juba rattal ringi sõites avastada.

Infopunkt avatakse tõenäoliselt jaanipäeva paiku. “Kui ise vaimustusega teed, siis hakkavad ka teised vaatama, et ongi tore koht,” lisas Kaja Sepp. Ametlikke liikmeid on Laimjala loodussõprade seltsil kümme.