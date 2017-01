O’Brock asub Workboatsi uute turgudega varustama

Kauaaegne haruldaste muldmetallide tehase Molycorp Silmet juht David O’Brock (pildil) asub juhatuse liikmena tööle Baltic Workboatsis, kus tema põhiülesanne on uute turgude leidmine.

Novembri lõpus esitas senine NPM Silmet AS-i peadirektor ja juhatuse esimees David O’Brock ettevõtte nõukogule tagasiastumise avalduse, mille nõukogu rahuldas. Läinud aasta lõpus lahkus O’Brock ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogust.

Nasval tegutsev Baltic Workboats (BWB), mille juhatuse liikmena Eestis elav ja sulaselget eesti keelt kõnelev ameeriklane David O’Brock alustab, ekspordib suurema osa oma toodangust.

O’Brocki eesmärk on Saaremaa laevaehitusettevõtte eksporti veelgi kasvatada.

Millistest võimalikest uutest turgudest on jutt, O’Brock veel öelda ei saanud, kuna midagi kindlat veel ei ole. Läinud sügisel laevatehast väisanud USA suursaadik James D. Melville tõi aga toona välja, et BWB oleks kahtlemata edukas ka USA-s.

Saaremaal tööle asumise üle on David O’Brock siiralt rõõmus. Seda enam, et siin on ta aastate eest ka elanud. “Mu naise pere on natuke saarlased ja ma ise elasin mingi aja 1994. aastal Kihelkonnal. Tore, et tulengi nüüd Saaremaale tööle,” kõneles O’Brock.

Esialgu kavatseb ta Saaremaal kohapeal päris palju viibida. Seda puht seepärast, et kasvõi õppida, kuidas laevade tootmisprotsess üldse käib.

“Laevaehitus on natuke teistmoodi kui keemiatootmine,” muheles ta. Samas, kuna O’Brocki töö on siiski uute turgude otsimine, ei saa ta edaspidi seda igapäevaselt teha Saaremaal.

“Ei ole mõtet istuda sel juhul Saaremaal, tuleb maailmas ringi käia, inimestega suhelda ja proovida suurendada Eesti eksporti,” põhjendas ta.

Baltic Workboatsi käive oli 2015. aastal 24,2 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam kui 2014. aastal, ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot.

David O’Brock on sündinud ja kasvanud USA-s Ohios. Ta on lõpetanud Ohio State University rahvusvaheliste suhete erialal ning tuli 1994. aastal vahetusprogrammi kaudu Eestisse, kus kohtas oma tulevast abikaasat – Triin Kaljuvee-O’Brocki. Mõnda aega elati USA-s, kuid pere kasvamisel naasti Eestisse. Nende peres on tütar Teele ja poeg Toomas.

2007. aastast võttis O’Brock taas üle Silmeti müügi ja seejärel kogu ettevõtte juhtimise.