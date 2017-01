Saaremaa Päike ootab tänavu loomingulisi äriideid

Juba üheksandat aastat toimub Saare maakonna noortele mõeldud äriideede konkurss Saaremaa Päike.

Konkursi raames toimuvaid ettevõtmisi vedava Saaremaa arenduskeskuse projektijuhi Triin Arva (pildil) sõnul on äriideede konkursi eriteema tänavu loomemajandus. Saaremaa Päike stardib juba järgmisel nädalal, kui õpilased on koolivaheajalt naasnud.

“Jaanuaris külastame koole ja räägime täpsemalt, mis on sel aastal teistmoodi ja et eriteemaks ongi sel aastal loomemajandus,” ütles Arva. “Kõik, mis loomemajanduse alla käib – filmikunst, joonistamine, käsitöö ja muidugi disain, aga ka arhitektuur jmt.”

Mingeid väga suuri uuendusi äriideede konkursil sel aastal veel pole. Seega, kes on varasematel aastatel juba osalenud, see juba teab, mida lähematel kuudel oodata on. Esimene koolituspäev on kavas 3. veebruaril.

“Sel aastal on konkurss üheksandat korda, aga juubeliaastal tulevad konkursile küll väiksed uuendused juurde. Kuid sellest me veel ei räägi,” jäi Arva 2018. aasta konkursi osas praegu salapäraseks. Enne tuleb siiski ühele poole saada 2017. aasta mõõduvõtmisega. Konkursist osa võtma on oodatud kõik Saaremaa koolinoored alates 5. klassist. Konkurss finišeerub tänavu maikuus.

Konkurssi korraldab Saaremaa ettevõtjate liit koos Saaremaa arenduskeskuse, Saarte koostöökogu ja Swedbankiga. Esimesele kolmele kohale on, nagu ikka, välja pandud rahalised auhinnad, teistele on auhinnad välja pannud kohalikud ettevõtjad.